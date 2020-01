Etwa 39 000 Euro Sachschaden sind laut Polizei entstanden (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos, zwei Verletzten und hohem Sachschaden ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr in Leeste gekommen. Ein 81-jähriger Weyher wollte nach links in die Straße An der Weide einbiegen und übersah dabei eine von rechts kommende 36-jährige Autofahrerin aus Weyhe. Bei dem Zusammenstoß kam die 36-Jährige laut Polizei ins Schleudern, verlor die Kontrolle und kollidierte mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 63-Jährigen. Die 36-Jährige und der 63-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 39 000 Euro.