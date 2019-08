Ein 51-Jähriger musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden (Symbolbild). (Nicolas Armer/DPA)

Weyhe-Kirchweyhe. Drei Fahrzeuge sind am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Kirchweyher Straße in Kirchweyher in einen Unfall verwickelt gewesen. Ein 51-Jähriger aus Stuhr bremste laut Polizei sein Auto wegen eines Fußgängers ab. Ein 34-jährige Syker, der mit seinem Sprinter als Letzter in der Reihenfolge fuhr, übersah dies und fuhr auf den Kleinwagen einer 25-Jährigen aus Lübeck auf. Dieser wurde dadurch in den Wagen des Stuhrers vor ihr geschoben. Der wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 8000 Euro.