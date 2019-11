Wohnungseinbrüche beschäftigen die Polizei (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Zu drei Wohnungseinbrüchen ist es innerhalb weniger Tage in Moordeich gekommen. Laut Polizei ereignete sich eine Tat zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, an der Beethovenstraße. Auf ein Einfamilienhaus an der Königsberger Straße hatten es Unbekannte wiederum zwischen Sonnabend, 7.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, abgesehen. Einen weiteren Einbruch hat die Polizei am Bührener Weg in Moordeich registriert. Die Einbrecher müssen dort zwischen 15.30 Uhr und 18.45 Uhr zugeschlagen haben. In allen Fällen verschafften sich die Täter durch Fenster Zutritt zu den Wohnhäusern. Viele Räume und Schränke wurden durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte die Polizei bislang noch nicht ermitteln. Die Beamte in Weyhe bitten daher Zeugen, sich mit ihnen unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 in Verbindung zu setzen.