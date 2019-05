Stellten sich der Diskussion im Treffpunkt Sie(h) da: die drei Stuhrer Bürgermeisterkandidaten Stephan Korte (von links), André Uzulis und Frank Holle. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Spannend wurde es am Sonnabendnachmittag im Treffpunkt Sie(h) da in Brinkum – nun ja, zumindest während der zweiten Hälfte der gut zweieinhalb Stunden. Diese Zeit hatten die Mitglieder des Fördervereins eingeplant für eine Vorstellungsrunde der drei Stuhrer Bürgermeisterkandidaten Frank Holle, Stephan Korte und André Uzulis sowie eine Diskussionsrunde mit dem weit gefassten Thema „Welchen Stellenwert hat Gleichstellung in Stuhrs Zukunft?“. Daraus wurde schließlich ein angeregtes bis sehr engagiertes Gespräch zwischen den interessierten Gästen und den Kandidaten. Wobei die Moderatorin Patricia Veigel-Runte versuchte, den Überblick zu behalten. Parallel wurde das Geschehen live im Sozialen Netzwerk Facebook übertragen. Auch während des Nachmittags gab es so die Möglichkeit, Fragen zu senden.

Doch zunächst lernten die Besucher im vollen Raum die drei Herren etwas näher kennen. Jedenfalls einiges aus ihrem beruflichen und persönlichen Background. Den Anfang machte André Uzulis. Der Journalist, derzeit tätig für die FDP im hessischen Landtag, gab zu, dass er in der kommunalen Verwaltung nicht wirklich Erfahrung habe. Aber: „Ich habe in den letzten sechs Monaten Einblick in die Kommunalpolitik bekommen und bin neugierig geworden.“ Seine Schwerpunkte seien Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und frühkindliche Bildung. „Kitas sind für mich der Lernort schlechthin“, so Uzulis. Kurz noch erwähnte der Kandidat der FDP, dass er Vater zweier Söhne sei.

Frank Holle, zurzeit Samtgemeindebürgermeister in Tarmstedt und CDU-Mitglied, betonte zunächst seine Erfahrung in Sachen Frauen und Gleichstellung. Immerhin gebe es in seinem Haushalt noch seine Frau und zwei Töchter. Der 51-Jährige verwies auf mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik: „Als Praktiker kann man keinen Schwerpunkt haben, alles ist wichtig. Die Gemeinde sollte sich aber, wenn ich gewählt werde, nach meinen Jahren weiterentwickelt haben.“

Der 54-jährige Stephan Korte, gebürtiger Diepholzer, hat in der Stadtverwaltung gelernt und Jura studiert. Er arbeitet gegenwärtig im öffentlichen Dienst, beim Bremer Senator für Finanzen an einer Verwaltungs-Modernisierung. Neben der Schilderung dieser Arbeit betonte er seine Erfahrung als Vater in Elternzeit sowie Teilzeit, als seine Tochter klein war. „Ich habe kein konkretes Programm, für mich gilt als Wertekanon das soziale Miteinander der Menschen“, sagte er.

Und dann ging es los mit vielen Fragen, thematisch um die Gleichstellung gruppiert, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um weibliche Führungskräfte im Rathaus, Gewalt gegen Frauen oder Diversität in der Gemeinde sowie die Zukunft des Treffpunktes. Oder so einfache wie: „Wie viele Frauen gibt es im Stuhrer Rat?“ Korte wusste die richtige Antwort, nämlich 13.

Kompliziert und ein bisschen lauter wurde es bei Gruppenstärken, Betreuungs- und Schließzeiten der Kitas. Immerhin gibt es 34 Tage Schließzeit jährlich in Stuhr, mehr als in Weyhe oder Syke. Nur wenig ließ sich Uzulis entlocken – „da haben wir noch viel zu tun“. Holle verwies die Fragesteller bezüglich der Kreativität der Verwaltung darauf, einen Antrag zu stellen. Korte konnte auf erste konkrete, positive Erfahrungen in Bremen hinweisen, nämlich durch die Digitalisierung an verschiedenen Beispielen in Sachen Anmeldungen und Kosten.

Schließlich ließen sich – wie es einige Zuhörer während der Pause schon formulierten – kaum noch Unterschiede erkennen. Das war dann auch der Aufhänger für den zweiten Frageteil: „Wie und wo sind Sie eigentlich unterschiedlich?“ Uzulis hob sein Interesse am ÖPNV hervor. „Ich bin ein Freund der Straßenbahn“, sagte er und erklärte seinen Plan, für Jugendliche mehr tun zu wollen – wie zum Beispiel den Bau eines Schwimmbads. Holle wollte sich unterscheiden über seine lange Erfahrung als Bürgermeister und Gemeindedirektor. Des Weiteren wolle er sich um qualitativ hochwertige Schulen kümmern und Gewerbebetriebe. Für Korte galt die Prämisse, für Stuhr eine soziale Mitte schaffen zu wollen; außerdem stehe für ihn fest, dass seine Fraktion keine Partei sei, sondern die Öffentlichkeit: „Sonst bin ich kein Gewinn für die Gemeinde.“