Drei Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 51 in Neukrug sind am späten Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 36-jähriger Stuhrer mit seinem Auto nach links in den Rosen-Schmidts-Weg abbiegen und hielt aufgrund des Gegenverkehrs an. Ein 23-jähriger Bremer bremste daher sein Fahrzeug ab. Das jedoch übersah ein 27-Jähriger aus Kakenstorf und fuhr ungebremst mit seinem Transporter auf das Auto des Bremers auf, sodass dieses auf das des Stuhrers geschoben wurde.

Zum Unfall wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Wie Feuerwehrsprecher Christian Tümena mitteilt, hatten sich die Kräfte aus Seckenhausen und Groß Mackenstedt zunächst auf einen in einem Fahrzeug eingeklemmten Menschen eingestellt. Vor Ort stellte sich heraus, dass alle Unfallbeteiligten nicht mehr in ihren Fahrzeugen waren. Die drei Verletzten im Alter von 23 bis 36 Jahren wurden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte (drei Rettungswagen, ein Notzarzt) von Ersthelfern versorgt. Alle drei Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser nach Bremen gebracht. Durch die Feuerwehr wurden die ausgetretenen Betriebsstoffe abgestreut und der Brandschutz sichergestellt, so der der Sprecher weiter. Außerdem wurde bei allen Fahrzeugen die Batterie abgeklemmt.

Für die Dauer des Einsatzes war die B 51 auf Höhe Neukrug voll gesperrt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Einsatz konnte nach etwa zwei Stunden beendet werden, so Tümena. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit 16.000 Euro.