Landkreis Diepholz. Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Freitag vermeldet. Damit sind gegenwärtig 19 Menschen im Kreisgebiet positiv auf das neuartige Virus getestet. Insgesamt verzeichnet der Landkreis nunmehr 522 bestätigte Covid-19-Fälle. Somit beläuft sich der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner auf 10,14. 475 Menschen konnten bisher aus der Quarantäne entlassen werden. 28 sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Aktuell befinden sich 109 Menschen in Quarantäne. Ein Patient wird zurzeit stationär in den Kliniken des Landkreises behandelt.