Süßes, Spiele und Kaffee-Spezialitäten werden künftig das Angebot des Outlet-Centers Ochtum-Park in Brinkum-Nord bereichern. Wie Rolf Müllmann, zusammen mit Ehefrau Michaela Eigentümer des Einkaufszentrums, bestätigt, werden die Firmen Storck, Ravensbuger und die internationale Kaffeehaus-Kette Starbucks ab Frühjahr Teil der Shoppingwelt. Sie bilden die Mieter für den neuen Anbau östlich an das Gerry-Weber-Geschäft. Fertig ist der Rohbau bereits jetzt, im neuen Jahr beginnen nach Angaben von Müllmann die Innenarbeiten.

Mit dem zusätzlichen Angebot ist er überaus zufrieden. Bewusst soll es etwas anderes sein als Markenmode, die bereits reichlich in dem Zentrum vertreten ist. Den Süßigkeiten-Hersteller Storck (Nimm 2, Werther's Original, Knoppers) bezeichnet Müllmann als Ergänzung zum Schokoladenhersteller Lindt, der derzeit im Pop-Up-Store in dem Einkaufszentrum mit preisreduzierten Markenprodukten ansässig ist. „Die machen nicht nur Schokolade, sondern eben auch Bonbons“, erklärt Müllmann. Die Süßwaren werden sich über eine Fläche von 250 bis 260 Quadratmetern erstrecken.

Im Ravensburger-Geschäft (Memory, Tiptoi, Das Verrückte Labyrinth) sollen nicht nur geschlossene, in Regalen verstaute Spielschachteln zu finden sein. Von den 260 Quadratmetern Verkaufsfläche sind über 100 Quadratmeter zum Spielen vorgesehen. „Wir investieren auch als Vermieter in die Spielfläche“, sagt Müllmann. Schräg gegenüber des künftigen Geschäfts gibt es bereits einen Außen-Spielplatz. Bei schlechtem Wetter hätten Kinder fortan die Möglichkeit, auch drinnen die Gesellschaftsspiele von Ravensburger spielen. „Das Unternehmen hat das an anderen Orten auch schon“, weiß Müllmann.

Terasse am Café soll für Aufenthaltsqualität sorgen

Starbucks wird sich auf einer Fläche von 160 Quadratmetern niederlassen. Das Kaffeehaus wird eine optische Linie mit McDonald's und Burger King der Bundesstraße 6 zugewandt bilden. So hofft Müllmann nicht nur auf die Kundschaft des Outlet-Centers, sondern auch auf Autofahrer, die für ein Heißgetränk anhalten. Für Aufenthaltsqualität soll eine Terrasse an dem Café sorgen.

Den Planungen zufolge sollen die Geschäfte Ende März in den Neubau ziehen, und spätestens Mitte Mai eröffnen. Der Platz für den Einzelhandel auf dem Gelände ist nach der Erweiterung laut Bebauungsplan ausgeschöpft. Dennoch wird sich 2019 weiter etwas im Ochtum-Park tun. 400 neue Parkplätze, inklusive sechs Busparkplätzen, sollen kommen. Die geschotterte Fläche an der Bergiusstraße hinter dem Adidas-Geschäft soll gepflastert werden. Die Eigentümer planen eine zusätzliche Toilettenanlage hinter dem S.Oliver-Standort. Wenn die Baugenehmigung da ist, soll auch eine Wiese in Verlängerung von Esprit Parkfläche werden.

Das zusätzliche Angebot ist nötig, sagt Müllmann. Am „Black Friday“ vergangenen Monat und an den Adventssonnabenden stießen die vorhandenen Fläche an ihre Grenzen. „Es sollte kein Kunde Probleme aufgrund von Parkplätzen haben“, sagt Müllmann. Der Schotterparkplatz soll bereits im Januar plan gemacht werden. In der ersten Jahreshälfte sollen auch die Arbeiten an der Toilettenanlage beginnen.

Alle Geschäftsräume vermietet

Müllmann ist zufrieden mit der Entwicklung des Einkaufs-Parks: „Wir sind sehr glücklich damit.“ Alle Geschäftsräume sind vermietet. Dort, wo sich vorher das Modegeschäft Takko und der Heimtierbedarf-Händler Futterhaus befanden, sind im Frühjahr vier Ladenlokale entstanden. Knapp drei Millionen Euro hatten die Eigentümer dafür in die Hand genommen.

Eines der Geschäfte ist als sogenannter Pop-Up-Store (wir berichteten) konzipiert. Im Rhythmus von vier Wochen ziehen dort unterschiedliche Unternehmen ein. Derzeit ist Lindt dort ansässig. Das Konzept der wechselnden Mieter soll fortbestehen, sagt Müllmann. Er hält sich die Optionen aber offen: „Sollte es sich anbieten, kommt da etwas Langfristigeres rein.“