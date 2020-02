Dominika Azif (links) und Janina Koopmann freuen sich auf nähbegeisterte Kunden – oder die, die es noch werden wollen.

Weyhe-Kirchweyhe. Noch ist alles ruhig in dem Geschäft mit dem großen Tisch, der im hinteren Bereich des sonnendurchfluteten Raumes steht. Doch das soll sich bald ändern, denn Janina Koopmann und Dominika Azif brauchen viel Platz für das Vorhaben, mit dem sie ab kommenden Sonnabend, 8. Februar, das Angebot in Weyhe bereichern möchten. Von 10 bis 16 Uhr findet dann die Eröffnung von Geduldsfaden statt, einem Laden mit Nähcafe, Workshops, Taschen- und Stoffverkauf. Es ist in der Marktpassage nahe dem Weyher Marktplatz. Zuvor hatten Immobilienmakler ihren Standort in dem Eckgeschäft, die aber vor einiger Zeit umgezogen sind.

Der Laden ist die nun umgesetzte Idee der 36 Jahre alten Janina Koopmann aus Freidorf bei Bassum und der 40-jährigen Dominika Azif, die aus Kirchweyhe stammt. Eine ganze Weile hatten die beiden Frauen die Idee reifen lassen, aber „wir haben uns nicht getraut“, sagt Koopmann.

Dominika Azif sammelte bereits seit einiger Zeit Vorerfahrung im geschäftlichen Umgang mit der Nähmaschine. Sie gründete vor einigen Jahren ihr eigenes Handtaschenlabel Million-Bags. Anfangs war dies nur ein Zuverdienst mit einer Sache, die ihr am Herzen liegt. Doch schnell wurde aus dem einstigen Nebenerwerb abseits ihrer Tätigkeit als Buchhändlerin ihr Hauptberuf. Und diesen liebt die 40-Jährige, die in der Zwischenzeit auch Grundschullehramt studiert und einige Zeit als Lehrerin gearbeitet hatte, sehr. Nun möchte sie aber im eigenen kleinen Nähraum, der direkt an den gemeinsamen Laden angeschlossen ist, ihre Taschen anfertigen.

Janina Koopmann brachte sich ebenso wie Dominika Azif das Nähen mit der Nähmaschine selber bei und lernte es als Ausgleich zu ihrem Alltag als Familienmutter zweier Kinder, Hausfrau sowie Heilerziehungspflegerin zu schätzen. Irgendwann begann sie bei dem Taschenlabel mitzuarbeiten und mit der Zeit festigte sich bei den Frauen die Idee. „Das, was wir hier machen, können wir auch anderen beibringen“, fasst Azif die Einsicht beider zusammen. Als Team gehen sie diese Aufgabe ab kommenden Sonnabend an. Koopmann will ihren Beruf in einem Wohnheim für geistig behinderte Menschen allerdings weiter ausüben und halbtags ihre Freundin und Mitgeschäftsführerin unterstützen.

Lange hat die Entscheidung für den Standort übrigens nicht gebraucht: „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Azif noch gut an die Besichtigung der Räume. Alles habe sofort gepasst. Das Geschäft biete sogar eine kleine Küche und eine Terrasse für den Sommer.

Neben dem Verkauf der Handtaschen unter eigenem Label wird es allerdings noch zwei weitere Säulen geben. Zum einen ist dies der Verkauf von Stoffen. Dominika Azif betont: „Ich habe auch schon oft Stoffe im Internet gekauft, doch da fehlt die Haptik.“ Wie sich ein Stoff anfühlt, sei neben dem Aussehen auch wichtig für die Kaufentscheidung.

Die im Haus angebotenen Stoffe und Materialien für Taschen werden auch regelmäßig bei den Kursen für Kinder und Erwachsene – der dritten Säule – zum Einsatz kommen. An zwei Nachmittagen pro Woche, jeweils in der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr, sollen Kurse für Kinder – für Anfänger wie auch Fortgeschrittene – angeboten werden. An drei Abenden sind Workshops für Erwachsene (von 19.30 bis 22 Uhr) vorgesehen. Dort soll es auch um spezielle Themen wie „Willkommen Baby“ oder um das Fertigen von Schultüten gehen. Mottos für Kinder sind beispielsweise das Nähen von Kuscheltieren oder Turnbeuteln.

Zusätzlich zum regulären Kursangebot soll im Geduldsfaden regelmäßig ein Nähcafé stattfinden, immer dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee könne drei Stunden am Stück an den Nähmaschinen gewerkelt und sich ausgetauscht werden. Es kann sich gegen einen geringen Aufschlag beim Preis auch eine Nähmaschine geliehen werden.

Während des Nähcafés ist der Laden für den Verkauf auch geöffnet. Wenn Workshops laufen allerdings nicht. Dies würde den Kurs stören und „die Teilnehmer müssen ja den großen Zuschneidetisch auch nutzen können“, so Azif.

Laut den beiden Frauen vom Fach sei Nähen auch ein Trend im Aufwind und zudem nicht schwierig zu erlernen. „Jeder kann auch ohne Vorerfahrung nach ein oder anderthalb Stunden ein kleines Kosmetik-Täschchen nähen“, verspricht Dominika Azif. Und jeder, der Zweifel habe, könne beim Nähcafé einfach einmal in das „schöne Hobby“ reinschnuppern.

Einen Tipp für mit dem Auto anreisende Kunden haben die beiden auch: Kunden können an die Terrasse des Geschäftes heranfahren, um dort Nähmaschine und Nähsachen auszuladen, um im Anschluss einen passenden Parkplatz zu suchen. Stellplätze gebe es genug in der Umgebung der Marktpassage nahe des Weyher Marktplatzes.

Am Eröffnungstag wird es von 10 bis 16 Uhr ein besonderes Programm geben: Neben alkoholfreien Cocktails und Häppchen können sich vor allem Kinder, die sich für einen Nähkurs interessieren, in ersten Stichen an der Nähmaschine üben. Daneben wird auch ein Bastelprogramm abseits des Nähens angeboten.