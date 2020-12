Mit Obst und Gemüse sowie selbst gemachter Marmelade haben Gerd und Brigitte Brüning ihre Kunden versorgt. (Michael Galian)

Weyhe-Kirchweyhe. Es schien fast so, als ob am Sonnabendmittag auf dem Weyher Marktplatz eine vorgezogene Bescherung stattfand. Mit kleinen Präsenten und vielen warmen Worten verabschiedeten sich Marktbeschicker und zahlreiche Kunden von Gerd und Brigitte Brüning an ihrem Obst- und Gemüsestand sowie von Hartmut Wittrock in seinem Fischwagen.

„Ich zähle vermutlich hier zu den Dienstältesten“, stellte Hartmut Wittrock während der offiziellen Verabschiedung durch Bürgermeister Frank Seidel fest. Dieser hatte angemerkt, dass Wittrocks heutige Fischkiste schon auf dem Wochenmarkt stand als Helmut Kohl noch Bundeskanzler war. Damals spielte sich das wöchentliche Marktgeschehen zunächst vor dem alten Rathaus an der Bahnhofstraße und später auf dem Vorplatz der Sozialstation ab. „Ich habe mit Aal und Forellen angefangen“, berichtet der langjährige Marktbeschicker. Mit dem Umzug des Wochenmarktes 1997 auf den neu entstandenen Marktplatz erweiterte er sein Sortiment um weitere frische Fischsorten wie Rotbarsch, Lachs und Kabeljau. Je nach Jahreszeit gibt es bei ihm auch Matjes sowie regelmäßig frische Fischbrötchen auf die Hand. „Die meisten haben bei mir Rotbarsch und Lachsfilet für ihr Sonntagsessen gekauft. Viele haben mich bereits in den vergangenen Wochen gefragt, wo sie denn jetzt ihren frischen Fisch herbekommen sollen“, berichtet Hartmut Wittrock an seinem letzten Markttag.

Fisch von Hartmut Wittrock gibt es nicht mehr auf dem Marktplatz. (Michael Galian)

Er selbst verabschiedet sich nun – wie seine Mitstreiter Gerd und Brigitte Brüning vom Obst- und Gemüsestand ein paar Meter weiter – nach und nach in den wohlverdienten Ruhestand. Das Ehepaar aus Lahausen hatte im Laufe des Jahres bereits seinen Landwirtschaftsbetrieb auf dem rund 500 Jahre alten Hof aufgegeben (wir berichteten). Nun folgt der nächste Schritt in Richtung „dritte Halbzeit“, wie der Weyher Bürgermeister anmerkte.

Für viele Marktbesucher war auch der Stand der Brünings seit 23 Jahren eine beliebte Anlaufstelle für ihren Wochenendeinkauf. Neben Kartoffeln, Tomaten und Paprika aus dem eigenen Anbau gehörten außerdem Äpfel aus Kätingen, Eier sowie weitere Obst- und Gemüsesorten aus der Region zum Sortiment. Eines durfte in vielen Einkaufskörben nicht fehlen: Brigittes Brünings selbst gemachte Marmelade. Auch wenn ausgefallene Sorten wie Erdbeer-Banane oder Williams-Obst äußerst gefragt waren, so ist ihre klassische Erdbeermarmelade laut Gerd Brüning über die Jahre hinweg der Renner gewesen. So ganz müssen ihre Kunden aber noch nicht auf die Konfitüre verzichten: Der Hofladen in Lahausen bleibt ab Anfang 2021 vorerst freitags geöffnet. „Und wir würden uns freuen, wenn sich jemand findet, der unseren Marktstand übernimmt“, merken die künftigen Ruheständler an, die am Sonnabend von vielen ihrer Stammkunden persönlich verabschiedet wurden. „Ich habe den Eindruck, seit Corona hat sich das Einkaufsverhalten Vieler verändert. Viele kochen vermehrt zu Hause und legen gesteigerten Wert auf regionale und frische Produkte. Dazu kommt der weitgehend sichere Einkauf unter freiem Himmel“, sagt Gerd Brüning.

Ebenso wie Hartmut Wittrock hat er über die Jahre aber nicht nur die Treue der Kunden und den regelmäßigen Schnack über Werder Bremen & Co. zu schätzen gewusst, zugleich lobt er das Miteinander unter den Marktbeschickern. Alle hätten ein gutes Verhältnis miteinander. Und da dürfe der eine oder andere lockere Spruch nicht fehlen, berichten beide. Und eines hat der Inhaber der Fischkiste seinen Kollegen längst versprochen: „Ihr findet mich entweder freitags vor dem Edeka-Markt in Kirchweyhe oder ihr ruft mich an und dann bringe ich euch auch am Sonnabend auf Bestellung frischen Fisch vorbei – aber nicht schon um 7 Uhr.“