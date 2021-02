19 Neuinfektionen hat der Landkreis Diepholz am Mittwoch verzeichnet (Symbolbild). (Sebastian Gollnow/DPA)

Landkreis Diepholz. Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Mittwoch vermeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 83-jährigen Bewohner sowie eine 87 Jahre alte Bewohnerin des DRK-Seniorenheims Barrien sowie eine 81-jährige Frau aus dem südlichen Kreisgebiet. Insgesamt sind somit nun im Landkreis bisher 80 Menschen mit einer bestätigten Corona-Infektion verstorben. Im DRK-Seniorenheim Barrien wurde zudem ein positiver Corona-Befund unter den Mitarbeitenden festgestellt. Außerdem vermeldete der Landkreis für die Seniorenresidenz „Haus am Richtweg“ in Weyhe einen weiteren bestätigten Corona-Fall unter den Bewohnern sowie zwei Fälle unter den Mitarbeitern.

Insgesamt hat die Kreisverwaltung am Mittwoch 19 Neuinfektionen verzeichnet. Damit sind gegenwärtig noch 90 Kreis-Bewohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 4160 bestätigte Corona-Fälle gibt es bisher insgesamt im Landkreis. Aktuell befinden sich 566 Personen (inklusive der bestätigten Fälle) im Landkreis in Quarantäne. 3990 Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Infos zum Inzidenzwert gibt es unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen.