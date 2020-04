Im Landkreis Diepholz gibt es aktuell elf Todesfälle durch Covid-19. (DENIS BALIBOUSE/dpa)

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz hat es über die Feiertage drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Am Karfreitag starb eine weitere Bewohnerin des Seniorenheims Landhaus Barrien in Sulingen. Die 90-jährige Frau wurde nach Mitteilung des Landkreises bereits seit einigen Tagen aufgrund der Covid-19-Erkrankung in der Klinik Bassum behandelt. Ostersonntag und Ostermontag sind zwei weitere Bewohner des Seniorenheims gestorben. Die Männer waren 74 und 75 Jahre alt. Der 74-Jährige wurde im Krankenhaus Nienburg behandelt. Insgesamt gibt es im Landkreis Diepholz bisher elf Todesfälle durch Covid-19, acht davon waren Bewohner des Sulinger Heims. „Es stimmt uns unsagbar traurig, dass sich die Zahl der Corona-Todesfälle nun im zweistelligen Bereich befindet“, sagte Landrat Cord Bockhop in der Mitteilung. „Besonders hart trifft es das Landhaus Barrien, in dem der Großteil der Verstorbenen wohnte.“ Über Ostern ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Diepholz um zehn weitere Fälle auf 274 gestiegen. 166 Corona-Patienten sind inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden. Damit beläuft sich die Zahl der aktuellen Coroana-Infektionen auf 97. 23 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär behandelt. Davon werden drei intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Am Dienstag stellt der Landkreis Diepholz 6000 sogenannte FFP2-Masken den Kliniken in Bassum, Diepholz und Sulingen zur Verfügung hieß es weiter. Diese Masken werden vor allem in Krankenhäusern benötigt, um das medizinische Personal vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.