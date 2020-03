Im Landkreis Diepholz wurde ein dritter Corona-Toter bestätigt (Symbolfoto). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz hat es am Montagabend einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Ein 79-jähriger Mann aus Sulingen verstarb nach Angaben der Kreisverwaltung in der Klinik in Diepholz. Der Verstorbene war Dialysepatient und wurde bereits am 18. März mit ersten Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert, dort bestätigte sich der Coronaverdacht. Zuletzt wurde der Patient isoliert auf der Intensivstation behandelt und verstarb. Landrat Cord Bockhop zeigt sich von dem dritten Corona-Todesfall im Landkreis innerhalb weniger Tage tief betroffen: „Diese traurigen Nachrichten führen uns vor Augen, wie ernst die Bedrohung durch das Coronavirus ist. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen.“

Insgesamt wurden im Landkreis bisher 154 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, darunter zwölf Bewohner eines Pflegeheims. Die Erkrankungen verteilen sich mit jeweils 29 Fällen in Sulingen und Weyhe, 23 in Stuhr, 16 in der Stadt Diepholz, 14 in Bassum, zwölf in Syke, jeweils acht in Twistringen und Lemförde, fünf in Barnstorf sowie zehn weiteren Fällen im übrigen Landkreisgebiet. 86 Patienten sind inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden. Damit sind aktuell 83 Menschen mit dem Virus infiziert. 19 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär behandelt, acht davon werden intensivmedizinisch versorgt. Aktuell befinden sich mehr als 300 Menschen in Quarantäne, darunter Erkrankte, aber auch ermittelte Kontaktpersonen mit einem erhöhten Risiko, so der Landkreis weiter.

Aufnahmestopp in Heimen

Derweil hat die Verwaltung eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Seit Dienstag ist die Aufnahme von neuen Bewohnern in Heimen für ältere sowie pflegebedürftige Menschen und für Menschen mit Behinderungen untersagt. Laut der Verfügung des Landkreises gilt gleiches auch für ambulant betreute Wohngemeinschaften und besondere Formen des betreuten Wohnens nach Paragraf 2 Absatz 3 und Paragraf 2 Absatz 4 des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen (NuWG) sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der lntensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen. Ausgenommen sind Einrichtungen, in denen gewährleistet ist, dass Neuzugänge für einen Zeitraum von 14 Tagen separiert von den übrigen Bewohnern in Quarantäne untergebracht werden. Darüber hinaus ist die Aufnahme von aus dem Krankenhaus zu entlassenden Patienten in solitären Kurzzeitpflege- oder Reha-Einrichtungen, die gezielt für diese Funktionen hergerichtet wurden und zur Kurzzeitpflege ermächtigt wurden, zulässig.

Der Landkreis hat zudem ein Besuchs- und Betretungsverbot für ambulant betreute Wohngemeinschaften und Formen des betreuten Wohnens erlassen. Nahestehende Menschen von palliativmedizinisch versorgten Bewohnern sind von dieser Regelung ausgenommen. Im Einzelfall können auch Ausnahmen für Seelsorger, Geistliche oder Urkundspersonen zugelassen werden. Für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege gilt das Verbot ohne diese Ausnahmen. Die zur Pflege bestimmten Angehörigen der Pflegeberufe und der Gesundheitsfachberufe – zum Beispiel Physio- und Ergotherapeuten, Podologen, Logopäden und Diätassistenten – sind bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen vom Verbot ausgenommen. Bestatter und Handwerker, deren Leistungen nicht aufgeschoben werden können, haben im Einzelfall ebenfalls Zutritt. Die Betreiber der genannten Einrichtungen werden aufgefordert, die Bewohner anzuhalten, die Unterkünfte und die dazugehörigen Außengelände nicht zu verlassen. Die Anordnungen gelten vorerst bis einschließlich 18. April.

Familienfeiern im engsten Kreis

Darüber hinaus hat das Land Niedersachsen bereits am Freitag festgelegt, dass die Teilnahme sowohl an Hochzeitsfeiern als auch an Beerdigungen nur im engsten Familienkreis möglich ist. Die Regelung, dass Versammlungen unter freiem Himmel mit zehn Teilnehmenden noch erlaubt sind, ist hinfällig, heißt es vom Landkreis.