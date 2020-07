Bestehendes besiegelt: Bei der Vertragsunterzeichnung waren Jakob Klippenstein (hintere Reihe von links; Mitarbeiter), Horst Wiesch (Präsident), Thorsten Bims, Timo Segelhorst (beide Mitarbeiter), Ulrike Hirth-Schiller (Geschäftsführerin) und Cord Bockhop (Landrat; beide sitzend) dabei. (Niklas Golitschek)

Landkreis Diepholz. Große Erleichterung bei allen Beteiligten: Die rettungsdienstlichen Leistungen im Landkreis Diepholz bleiben auch in den kommenden acht Jahren in der Hand der DRK Diepholz Rettung und Krankentransport gGmbH. Den Vertrag dafür haben Ulrike Hirth-Schiller, Geschäftsführerin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), und Landrat Cord Bockhop am Dienstagnachmittag in der Sulinger Rettungswache unterschrieben.

Die Ausschreibung war im Jahr 2018 erfolgt und hatte das Kreisgebiet in drei Losbereiche aufgeteilt. Sowohl die Rettungswachen in Leeste und Syke, in Bassum und Sulingen als auch Diepholz mit den Außenstellen in Rehden und Hüde (Lemförde) waren darin enthalten. Zur Vergabe zählten außerdem je ein Krankentransportwagen an den Rettungswachen in Bassum und Sulingen sowie weitere Tages-Rettungswagen. Gefordert war zudem, die Notfallrettungen sowie den qualifizierten Rettungsdienst – die Spitzenabdeckung und Bewältigung von Großschadensereignissen – zu übernehmen. Die notärztliche Versorgung zählte nicht zum Vergabeverfahren, ebenso wie die Rettungswachen Bruchhausen-Vilsen, Drentwede, Brinkum und Ströhen, die weiterhin der Rettungsdienst Landkreis Diepholz gGmbH betreibt.

Kritik am Verfahren

Dabei sei keineswegs selbstverständlich gewesen, dass der alte Anbieter für die rettungsdienstlichen Leistungen auch der neue sein wird, stellte Bockhop klar. Durch die europaweite Ausschreibung für den Auftrag sei das keineswegs sicher gewesen. „Wir freuen uns, dass das offene Verfahren zum gewünschten Ergebnis geführt hat“, machte Bockhop keinen Hehl daraus, dass er eigentlich keinen Anbieterwechsel gewünscht hat. In diesem Zuge lobte er die „verlässliche Zusammenarbeit“ mit dem DRK sowohl im Alltag als auch in herausfordernden Momenten – wie der Ankunft flüchtender Menschen oder der Coronavirus-Pandemie. Der Zuschlag sei derweil nicht auf persönliche Präferenzen, sondern auf das preisliche und qualitative Angebot zurückzuführen. Wie viele Interessenten es gegeben hat, blieb derweil offen.

Bockhop störte sich klar daran, dass es überhaupt alle acht Jahre eines solchen Ausschreibungsverfahrens bedarf. „Wir dürfen den Wettbewerb nicht zur heiligen Kuh erklären“, kommentierte er. Bereiche der Daseinsvorsorge wie der Rettungsdienst seien dafür nicht geeignet. Er verglich diesen mit der Bedeutung der Polizei oder Feuerwehr. Zur Daseinsvorsorge zählte der Landrat ebenso Wasser, Leitungen dafür ebenso wie für Strom und Gas sowie Breitbandleitungen. Solch wichtige Strukturen dürften nicht alle paar Jahre in der Gefahr sein, komplett umgekrempelt zu werden: „Wer das in der Corona-Zeit nicht merkt, hat den Schuss nicht gehört.“ Zumal sie auch nicht für einen so kurzen Zeitraum ausgelegt seien. In dieser Situation habe sich einmal mehr gezeigt, wer in unsicheren Zeiten ein verlässlicher Partner sei – und das solle auch den Verantwortlichen in Berlin und Brüssel zu denken geben. „Wir können mit unseren Partnern verhandeln, wenn wir nicht zufrieden sind“, merkte Bockhop an.

Durch europaweite Ausschreibungen in den Bereichen der Daseinsvorsorge werde die kommunale Arbeit erschwert, bemängelte Bockhop weiter. Es drohe ein langes Chaos, wenn eine solche Ausschreibung nicht zu den versprochenen Resultaten führe und die Strukturen dann schon geändert seien. Dass das DRK mit seinen 120 hauptamtlichen Mitarbeitern und 21 Fahrzeugen den Zuschlag erneut erhielt, sei auch aus wirtschaftlicher Sicht bedeutend. „Die Mitarbeiter kommen aus der Region und der Nachbarschaft“, sagte Bockhop.

Die wären bei einer gescheiterten Bewerbung auch die größte Sorge gewesen, bestätigten Horst Wiesch, Präsident des DRK-Kreisverbands Diepholz, sowie Geschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller. „Das Personal würde ausgewechselt“, beschrieb Wiesch das Szenario. Unklar wäre dann auch, ob es übernommen würde und die Arbeitsbedingungen gleich blieben. „Bei uns ist es nicht nur der Job, es ist auch Überzeugung“, sagte Hirth-Schiller. Deshalb habe sich das DRK auch nicht weiter mit der Möglichkeit des Scheiterns befasst.

Entsprechend erleichtert zeigten sich beide, dass das DRK weiterhin die rettungsdienstlichen Leistungen anbietet. „Das ist ein Zeichen für die Kollegen, die jeden Tag ihren Dienst tun und eine Anerkennung durch den Landkreis“, sagte Hirth-Schiller. Trotz der Unwägbarkeiten durch das Verfahren und den zusätzlichen Aufwand für das Angebot scheue sie den Wettbewerb nicht. In acht Jahren steht die nächste Ausschreibung an.