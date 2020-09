Weyhe-Leeste. Aus gleich zwei Gründen hat die Polizei am Freitagabend in Leeste die Autofahrt eines 50-jährigen Mannes aus Paderborn gestoppt. Bei einer Kontrolle auf der Leester Straße gegen 18.30 Uhr stellte sich nach Angaben der Beamten heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, ordneten eine Blutprobe an und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein, heißt es weiter im Bericht der Polizei.