Das Landgericht Verden hat den 26-jährigen Stuhrer zu fünf Jahren und vier Monaten Freiheitsentzug verurteilt (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr/Verden. Mit Computern kennt er sich schon seit seiner Kindheit aus, mit vielerlei Drogen seit dem Jugendalter. Die unheilvolle Verknüpfung führte zwar zu einem vorübergehend florierenden Geschäft, hat dem 26-Jährigen aus Stuhr nun aber seine bislang härteste Strafe eingebracht: Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist der Stuhrer am Dienstag vom Landgericht Verden zu insgesamt fünf Jahren und vier Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden.

Mit dem Leben im Gefängnis hatte sich der mehrfach vorbestrafte Mann schon ausgekannt, ehe er im November 2019 wieder festgenommen wurden. Seither saß er in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde in Untersuchungshaft. Die frühesten Erfahrungen mit dem Dasein hinter Gittern machte er bereits ab 2014, als eine Verurteilung wegen 17-fachen Computerbetruges durch das Amtsgericht Syke ihn für gut anderthalb Jahre in die Jugendanstalt Hameln brachte. Auch nach dem aktuellen Urteil führt der Weg wieder in eine JVA – allerdings nur für die acht Monate des sogenannten Vorwegvollzugs.

Danach muss der EDV-Experte mit der bewegten Biografie endlich in Angriff nehmen, was nach Ansicht aller Verfahrensbeteiligten – und mittlerweile eigener Einsicht – schon seit Langem überfällig ist: der gezielte Kampf gegen seine ausgeprägte Drogenproblematik. Die 1. große Strafkammer hat seine Unterbringung in einer Entzugsklinik angeordnet. Mit dieser Entscheidung entsprach das Gericht am fünften Verhandlungstag der dringenden Empfehlung der psychiatrischen Sachverständigen. Sie hatte bei dem Angeklagten nicht nur eine „dissoziale Persönlichkeitsakzentuierung“, sondern auch den „Missbrauch multipler Substanzen“ diagnostiziert, besonders Kokain und Alkohol.

Vorsitzender Richter Volker Stroncyk appellierte denn auch in seiner kurzen Urteilsbegründung an den Mann, hart an sich zu arbeiten, um mit gezielter Therapie die Drogenabhängigkeit in den Griff zu bekommen. Mit dem Strafmaß und der Anordnung des Maßregelvollzugs entsprach die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Vorausgegangen waren schon in einem frühen Stadium des Prozesses Verständigungsgespräche außerhalb der Hauptverhandlung. Diese erstreckten sich auch auf den mitangeklagten Bruder. Gegen den in der Gemeinde Harpstedt lebenden 28-Jährigen wurde jetzt wegen Beihilfe erwartungsgemäß eine zehnmonatige Haftstrafe auf Bewährung verhängt.

Die beiden aus Bremen gebürtigen Brüder hatten sich von Beginn an geständig gezeigt und eine Vielzahl der gegen sie erhobenen Vorwürfe ohne Wenn und Aber eingeräumt. Zwischen Januar und April 2018 hatte der Jüngere einen selbst designten Online-Shop betrieben, der sinnigerweise „Zeus-Imperium“ hieß und zahlreiche Kunden anlockte. Immer wieder war aber der heute 26-Jährige auch selbst sein eigener guter Kunde. An Ware mangelte es ihm nicht, da er vor Eröffnung seines virtuellen Rauschgift-„Ladens“ einen Großeinkauf getätigt hatte. Von wem er die Ware für seine wahre Gemischtwarenhandlung bezogen hat, wollte der Angeklagte nicht sagen.

Die Staatsanwaltschaft hatte rund 250 Fälle ermittelt, in denen der Online-Dealer unter anderem zwei Kilogramm Haschisch, 300 Gramm Kokain, etwa 1000 Ecstasy-Pillen, zehn Kilo Speed und 200 Stück LSD veräußerte. Bezahlen ließ er sich in der Kryptowährung Bitcoin, und bei der Umwandlung in echtes Geld half ihm nicht zuletzt sein Bruder. Der hatte persönlich nichts mit Drogen zu tun, wollte dem Bruder aber nach eigenem Bekunden bei der Beschaffung von Finanzmittel behilflich sein. Das Thema Finanzen wird den Brüdern noch reichlich nachhängen: Das Gericht verfügte auch die Einziehung von rund 37 500 Euro als „Wert des Taterlangten“; sie haften gesamtschuldnerisch.