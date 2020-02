Dieses Plakat war im Warwer Sand in Fahrenhorst zu sehen. (FR)

Stuhr-Fahrenhorst. Ein Plakat mit einer Wolfswarnung hat einige Waldbesucher im Waldgebiet Warwer Sand in Fahrenhorst verunsichert. „Auch in den Sozialen Medien verbreitet sich die Warnung vor einem angeblich ausgebrochenen zahmen Wolf, der Menschen in Lebensgefahr bringt“, berichtet Betriebsdezernent Stefan Grußdorf vom Forstamt Ahlhorn aus Anrufen von besorgten Menschen. Das Forstamt informiert aber, dass der Aushang nicht von den Niedersächsischen Landesforsten erstellt wurde. Das sei auch an der veralteten Anschrift der als Notfallkontakt angegebenen Försterei in Syke ersichtlich.

„Wir weisen darauf hin, dass die Warnung nicht von uns stammt und dass uns derzeit keinerlei Wolfssichtungen im Raum Stuhr bekannt sind“, so Förster Heinz-Dieter Tegtmeyer aus Syke. „Wir sind für Wolfsfragen gar nicht zuständig, aber sehr ärgerlich ist es, wie Bürger bei dem sensiblen Thema Wolf falsch informiert und verunsichert werden“, ergänzt er.

Bei dem auf dem Plakat verwendeten Wolfsfoto handelt es sich nach Recherchen des Forstamtes um ein Zeitungsbild aus dem Knüllwald in Hessen. Dort sind vor einem Jahr zwei Wölfe aus einem Gehege entwichen.