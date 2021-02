Kabel werden verlegt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dudenstraße gesperrt

Claudia Ihmels

In der Dudenstraße in Leeste kommen am Montag Glasfaserkabel in die Erde. Für diese Arbeiten muss die Straße zwischen den Hausnummern 10 und 15 kurzzeitig voll gesperrt werden.