Die Täter sind bislang unbekannt (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. An der Proppstraße in Groß Mackenstedt ist am Montag in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr ein E-Bike gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stand das Rad mit einem Schloss gesichert auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Es hat einen Wert von rund 1800 Euro. Die Täter sind bislang unbekannt.