Eine 50 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist leicht verletzt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Eine 50-jährige E-Bike-Fahrerin aus der Gemeinde Stuhr ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr in Brinkum leicht verletzt worden. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Stuhr übersah sie beim Abbiegen von der Süderstraße nach rechts in die Syker Straße. Die Frau fuhr auf dem Radweg in Fahrtrichtung Erichshof, so die Polizei. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht.