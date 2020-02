Mit Kraft in die Luft: Ein Teil der Ausstellerinnen hat das Programm für die siebte Fairnet-Messe in Weyhe vorgestellt. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Sie ist Handwerkerin, sie ist doppelte Meisterin und sie steht an einem der 32 Stände bei der Unternehmerinnenmesse Fairnet-City. Tanja von Engeln hat ihren Plan durchgezogen. Nachdem sie 25 Jahre mit dem Vater im eigenen Betrieb mitgearbeitet hat, ist die Elektromeisterin und Installateur- und Heizungsbaumeisterin nun ihre eigene Chefin und auch die von neuen Mitarbeitern. Die Martfelderin und die anderen Frauen zeigen am Sonntag, 23. Februar, in Kirchweyhe, was ihre wirtschaftlichen Standbeine sind.

Von Engeln hat ihres seit etwa drei Jahren. Seinerzeit hat sie den väterlichen Betrieb übernommen. Auch wenn der Vorgänger nicht begeistert war, wie die 44-Jährige sagt, war für sie eines früh klar: „Ich wollte immer Elektrikerin werden.“ Und die Begeisterung hat sie bereits weitergegeben. Auch ihr ältester Sohn sitzt bereits im Büro der Firma, der zweite geht beruflich ebenfalls in die Richtung, berichtet die dreifache Mutter. Bei Fairnet ist von Engeln seit etwa einem Jahr. „Die Gemeinschaft ist toll“, sagt sie. Bei dem Netzwerk aus Unternehmerinnen geht es um gegenseitige Stütze, Austausch. Und: „Wir wollen unsere Sichtbarkeit erhöhen“, sagt Christiane Blenski, Koordinatorin von Fairnet Weyhe Plus – Plus, weil der Einzugsbereich des Zusammenschlusses wie auch der Messe selbst nicht auf die Wesergemeinde beschränkt sein soll. Warum es die Messe braucht? „Weil Unternehmerinnen eine enorme Menge an Können und Leistung zu bieten haben“, sagt Blenski.

Örtlich wie inhaltlich werden viele Bereiche abgedeckt. Ausstellerinnen präsentieren beispielsweise Naturheilpraxen, Gartengestaltung, Personalentwicklung, Versicherung ebenso wie Mode, Beauty, Entspannung, Musik und Werbung. Die Unternehmerinnen sind neben Weyhe unter anderem auch aus Asendorf, Bremen, Syke, Achim, Bruchhausen-Vilsen, Thedinghausen oder Stuhr.

Stände sollen zu sehen, aber auch Vorträge zu hören sein. 16 sogenannte City-Vorträge mit einer jeweiligen Dauer von 15 Minuten sind ab 11.30 Uhr angesetzt, darunter zu Themen wie blühenden Beeten, Darmsanierung, Stricken von Mützen, Blutanalyse, Erben und Vererben, Familienaufstellung oder auch Coaching. Der offizielle Startschuss fällt bereits um 10.45 Uhr. Blenski eröffnet die Veranstaltung, aber auch Dana Lübke („Die Komplizin“), die die Veranstalterinnen als „Online-Business-Queen“ vorstellen.

Die Vorträge finden im „Speaker′s Corner“ bis 17 Uhr statt. Um 12 Uhr steht ein Auftritt der Ballettmädchen der Tanzträume Syke an. Teil des Programms sind außerdem zwei Modenschauen plus Hundezubehör für Herrchen sowie Taschen und Mützen – um 13.30 und 16.30 Uhr. Die Sängerin Aminjana Cortés zeigt um 14.30 Uhr eine Live-Performance der Liebesballade „The Bench Of Souls“. Neben den fixen Programmpunkten besteht den ganzen Tag über die Möglichkeit zum Shopping. Auch Fußballspiele mit den 1. Frauen des SC Weyhe, ein Programm für Kinder sowie herzhafte Verpflegung sowie Kaffee und Kuchen erwarten das Publikum. Koordinatorin Blenski hofft auf viele Besucher. „Wenn 1000 kommen, ist das gut“, sagt sie und berichtet auch von Zahlen von bis zu 2000 bei den vergangenen sechs Messen, die etwa alle zwei Jahre stattfindet und sich nicht nur an Frauen richtet.

Die Fairnet-City Unternehmerinnenmesse findet am Sonntag, 23. Februar, von 10.45 Uhr bis 18 Uhr bei freiem Eintritt im Forum der KGS Kirchweyhe, Hauptstraße 99, statt.