Das Tier hatte sich dann doch selbst befreien können (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Die Feuerwehr Stuhr ist am Montagabend zu einer technischen Hilfeleistung in Varrel alarmiert worden. Ein Eichhörnchen klemmte gegen 21.12 Uhr hinter einem außenliegenden Schornstein fest. Da das Tier schon seit mehreren Stunden in etwa sieben Metern Höhe festsaß, hatten die Bewohner eines Reihenhauses dort schließlich den Notruf gewählt. Vor Ort stellte die Feuerwehr eine Leiter auf, um an das Eichhörnchen heranzukommen. Doch noch bevor ein Feuerwehrmann nach oben klettern konnte, wurde das Eichhörnchen laut Feuerwehrsprecher Christian Tümena vermutlich aufgrund der sich nähernden Leiter so aktiv, dass es sich von selbst aus der eingeklemmten Lage befreien konnte. Es sprang herunter und verschwand im Gebüsch. Augenscheinlich hatte es sich dabei nicht verletzt, heißt es weiter. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach einer halben Stunde beendet werden.