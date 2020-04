Bund und Länder raten, beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr eine Schutzmaske zu tragen (Symbolbild). (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz sind aktuell 74 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 291. Insgesamt 14 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 203 Patienten konnten inzwischen aus der Quarantäne entlassen werden. Mehr als 190 der bestätigten Erkrankten und der Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko befinden sich in Quarantäne. 24 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden stationär behandelt, davon werden drei intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Auf Basis der Regierungsbeschlüsse von Mittwoch überarbeitet die niedersächsische Landesregierung die Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte. So wurden am Mittwoch die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften bis 800 Quadratmeter ab dem 20. April sowie die Untersagung von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August beschlossen. Die Schulen sollen ab dem 27. April für die Abschlussklassen wieder öffnen. Eine Woche später sollen nach und nach weitere Jahrgänge folgen. Darüber hinaus sprechen Bund und Länder eine dringende Empfehlung einer Maskennutzung beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr aus. „Es gilt weiterhin, die sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren und mithilfe aller zur Verfügung stehenden Maßnahmen das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Die angestrebten Lockerungen werden nicht in Stein gemeißelt und können, abhängig von der Entwicklung der Lage, auch wieder verschärft werden“, sagt Landrat Cord Bockhop. Er rät daher, weiterhin ausreichend Abstand zu halten und die Hygieneempfehlungen zu beachten. Auch sollten Bürger für sogenannte Alltagsmasken sorgen. Hier seien das Engagement und die Eigeninitiative jedes Einzelnen gefragt.