Mit persönlichen Schilderungen, Widerstandsliedern, pulsierenden Beats und Rap-Gesang setzten Esther Bejarano, ihr Sohn Yoram Bejarano (links) und Kutlu Yurtseven von der Hip-Hop-Band Microphone Mafia ein starkes politisches Statement. (Michael Galian)

Stuhr. Dass Überlebende der Shoah als Zeitzeugen in Schulen gehen, weiß man. Aber dass sie sich mit einer Hip-Hop-Band auf die Bühne stellen und von ihrer Biografie erzählen, ist kaum vorstellbar. So geschehen aber am Donnerstagabend im Stuhrer Rathaussaal. Esther Bejarano hat mit der Band Microphone Mafia über das berichtet, was ihr in Auschwitz widerfahren ist. Und um es vorweg zu nehmen: Es war ein Abend voller Emotionen, das Publikum war betroffen und mitgenommen, es wurde gelacht, gejubelt und gesungen, auf der Bühne sogar getanzt. Ein Abend, der sicher in Kopf und Herz bleibt.

Ungewöhnlich schon – wegen eines geplatzten Reifens auf der Autofahrt – der verspätete Anfang. Esther Bejarano hieß die Gäste lieber bei einem vollen Licht willkommen, „dann kann ich euch besser sehen“, der Saal war voll. Darunter viele Jugendliche, einige Mitglieder der Bewegung Oma gegen Rechts.

Und sie fing mit fester Stimme an zu erzählen, fast sachlich, was sie erlebt hatte. Die Viehwaggons in die Vernichtung, der Gestank, der Hunger, die Angst, die unmenschliche Behandlung im Lager (im nackten Zustand wurden die Haare geschoren), die Aussortierung in den Tod. „So, ihr Saujuden, jetzt wollen wir euch mal zeigen, was arbeiten heißt“, der unfassbare Zustand des absoluten Ausgeliefertseins wurde greifbar. Sie kam nach Auschwitz, eingeteilt zum Steine schleppen. Die kleine Frau berichtete davon, dass ihr die Nummer 41948 unter die Haut gespritzt wurde, sie von nun an zu den Namenlosen gehörte, acht bis zehn Frauen in einer Koje auf einer nackten Holzpritsche ohne Decke lagen und sie sich von einer braunen Brühe aus Wasser, Kartoffelschalen oder Brennnessel ernähren mussten. „Viele hatten ständig Durchfall.“ Bei der Schilderung war es still im Saal, jeder Satz war ein Schlag in den Magen.

Musik habe einst ihr Leben gerettet, erzählte sie. Im Mädchenorchester wurde eine Akkordeonistin gesucht. Esther Bejarano hatte bis dahin noch nie ein Akkordeon in der Hand. Sie kannte nur das Klavierspielen und Blockflöte. Und genau das wurde zu ihrer Chance, es musste ihr gelingen. Da war dieser starke Wille zum Überleben. „Aber es war auch eine schreckliche Belastung. Wir mussten die Arbeitsgruppen und die Neuankömmlinge musikalisch begleiten.“ Ein US-Soldat habe ihr nach Kriegsende ein Akkordeon geschenkt. In Mecklenburg habe ein Russe ein großes Hitler-Bild auf den Marktplatz gestellt. Gemeinsam mit einem Amerikaner habe er es angezündet. US-Soldaten und befreite KZ-Häftlinge hätten um das brennende Bild getanzt. „Man rief nach Musik. Da habe ich das Akkordeon genommen und dazu gespielt. Das war nicht nur meine Befreiung, das war meine zweite Geburt.“

Esther Bejarano ist eine wahrhaft außergewöhnliche Frau, die, nachdem sie lange Zeit geschwiegen hatte, seit mehr als 30 Jahren gegen das Vergessen angeht. Sie ist Vorsitzende des Auschwitz-Komitees und Ehrenpräsidentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA). Esther Bejarano wurde mit zahlreichen Ehrungen bedacht und lebt heute in Hamburg.

Sie ist nicht nur eine Autorin, die die Besucher mit ihrer Sprache aus ihren Erinnerungen mitriss, sondern auch eine Sängerin, die etwas zu sagen hat.

Gemeinsam mit ihrem Sohn Joram Bejarano am E-Bass und Kutlu Yurtseven von der Hip-Hop-Band Microphone Mafia sang sie im zweiten Teil, ohne Pause wohlgemerkt, Lieder der israelischen Friedensbewegung, des jüdischen Widerstands und Arbeiterlieder wie „Bella Ciao“ und „Avanti Popolo“ von der Ohnmacht in der Gesellschaft: „Menschen brennen, doch du bist still, Menschen leiden, doch du bist still“. Sehr ergreifend vorgetragen.

Zwischen den Liedern berichtete Kutlu Yurtseven vom Entstehen der mittlerweile elf Jahre andauernden gemeinsamen Auftritte in Deutschland, Italien und Kuba und gab einige Anekdoten zum Besten. Auch aktuelle gesellschaftliche und politische Themen kamen zur Sprache, fanden bei den vielen Besuchern Zustimmung. Die zentrale Botschaft des Abends: die herausragende Bedeutung von Solidarität, Menschenrechten und Frieden. Kutlu Yurtseven: „Es gibt eine grausame Vergangenheit, die Zukunft braucht ein Lächeln. Das wahre Leben ist da, wo Freiheit ist.“

Die Microphone Mafia gehört heute zu den Veteranen des deutschen Hip-Hop. Rossario Pennino und Kutlu Yurtseven haben die Band 1989 mit zwei Schulfreunden gegründet und bis heute viel erlebt. Sie hatten damals gedacht, in zehn Jahren müssten sie nicht mehr über Rassismus rappen. „Da haben wir uns ein bisschen verschätzt.“ Er sagte erst vor Kurzem in einem Interview: „Was bleibt, ist immer offen zu bleiben für Neues, die Hoffnung und sich selbst niemals aufzugeben und daran zu glauben, dass man etwas verändern kann.“

Den Schlager von 1939 „Du hast Glück bei den Frauen, Bel Ami“ sang Bejarano kurz vor Ende der zweistündigen Veranstaltung. Das locker-flockige Liebeslied, das sie vorspielen musste, um in das Orchester von Auschwitz aufgenommen zu werden. Mit fester Stimme bat sie das Publikum mitzusingen – „und zwar laut", schob sie hinterher. Ein verstörendes Absurdum, aber ihre Hymne für das Leben.