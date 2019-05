Jessica Meyer nutzt den Platz, um mit Husky Yantra zu trainieren. Andere Vierbeiner dürfen gerne dazu kommen. (Janina Rahn)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Sandberge, Spielzeuge auf dem Boden, Wasserbecken, Balancierbalken und mit Leitern ausgestattete Holztürme – es sieht wie ein ganz normaler Spielplatz aus. Doch statt Kindern toben Vierbeiner über das 4000 Quadratmeter große Areal. Ist der Weg durch die Holzzaun-Schleuse gemacht, die Leine vom Halsband gelöst, kann es für sie endlich losgehen.

Jessica Meyer muss einfach jeden einzelnen Hund ausgiebig begrüßen. Skinny mit dem rot-glänzenden Fell kommt auf sie zugerannt, Meyer geht in die Hocke und wuschelt die Kopfpartie des Irish Red Setters durch. Die 37-Jährige hat den Platz Bei der Klenkerei 9 in Groß Mackenstedt den Tieren zur Verfügung gestellt. Zunächst eher aus Eigeninteresse, denn sie wollte, dass ihre Hunde Felix und Yantra öfter mit Artgenossen spielen. Zunächst konnte sie dafür ein Gelände beim Finanzamt in Delmenhorst nutzen, später stand ihr in Stuhr eine Fläche zur Verfügung, seit drei Jahren steht der Hundespielplatz auf eigenem Grundstück. Jessica Meyer hat sich in Spanien zur Hundetrainerin ausbilden lassen. Die Art, wie Hunde dort erzogen werden, ist eine ganz andere als in Deutschland. Sie hat das Gefühl, dass es hierzulande nur darauf ankommt, Kommandos auszuführen, Sitz, Platz, Fuß, mehr nicht. „Darf der Hund in Deutschland überhaupt noch Hund sein?“, fragt sie. Die Diplom-Psychologin möchte, dass die Wegbegleiter ihre Fähigkeiten ausprägen – und das könnten sie ganz spielerisch auf ihrem Gelände.

Baumwurzeln, die der Sturm aus der Erde gerissen hat, räumt Meyer nicht etwa weg. Sie dienen als Hindernisse für die Hunde. Alte Trecker-Reifen eignen sich zum Hüpfen von Exemplar zu Exemplar. Geschicklichkeitsspiele verbergen sich hinter dem Deckel einer aufklappbaren Truhe auf dem Gelände. Einen Tunnel kann Jessica Meyer bei gutem Wetter aufbauen, auf einem Steg üben die Hunde, ihr Gleichgewicht zu halten. Zum Sommer soll noch ein Teich angelegt werden, bei fast jedem Wetter ist der Platz donnerstags und sonntags offen. „Hier ist für jeden immer irgendwas los“, sagt Meyer, die ihre Fläche unentgeltlich zur Verfügung stellt und für die Erhaltung eine Spendenbox aufgestellt hat. Fünf, sechs Besucher seien es immer, sogar 20 Hunde sind schon einmal über das Gelände gefegt. Sonntags ist von 15 bis 16 Uhr normale Spielstunde, von 14 bis 15 Uhr können Halter mit Unterstützung der Trainerin Leinenführung üben.

Das freie Toben mit anderen Hunden ist Jessica Meyer ein wichtiges Anliegen. Denn an der Leine könne das Nähe-Distanz-Verhältnis zu den Artgenossen nicht richtig ausgebildet werden. Meistens, sagt sie, spielen die Hunde ruhig miteinander. Sollten sie sich stärker kabbeln, besteht die Möglichkeit, sie räumlich auf dem Gelände voreinander zu trennen. Und auch ruhigere Kandidaten, die erst noch etwas Zeit brauchen, können sich im abgetrennten Gehege erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen. Auch die Husky-Dame Yantra und Mischling Felix genießen den Auslauf. Eine Alters- und Größenbegrenzung gibt es auf dem Platz übrigens nicht.

Während die Hunde über den Platz jagen, stehen ihre menschlichen Begleiter mit Leinen in der Hand am Tor, um zu plaudern, andere gehen ihren Vierbeinern hinterher. Marie Stemmert zückt ihr Telefon und filmt ihre Sally beim Toben. Festgehaltene Erinnerungen. „Hier können sie sich auch mal kabbeln. Das ist gut für Hunde“, sagt sie. Wenn es passt, ist Thorsten Kühl mit Labrador-Mix Famos an beiden geöffneten Tagen auf dem Platz. In der Brut- und Setzzeit, wegen der bis zum 15. Juli die Leinenpflicht für Hunde gilt, braucht der rumänische Straßenhund weiter seine Bewegung. Deshalb hatte Kühl auch angefangen, nach Auslauf-Möglichkeiten zu suchen. Der Stuhrer ist noch auf anderen Plätzen mit Famos, den er vor fünf Jahren aus dem Tierheim holte, unterwegs. Auf dem Platz von Jessica Meyer gebe es aber viel für den aufgeweckten tierischen Freund zu schnüffeln. „Der ist absolut einmalig. Den gebe ich nicht mehr her“, sagt Kühl und fährt mit der Hand über den Kopf des Hundes.

An jedem Sonntag von 15 bis 16 Uhr und Donnerstag, 17 bis 18 Uhr, wird auf dem Hundeplatz, Bei der Klenkerei 9, ausgiebig getobt und gespielt. Mit Jessica Meyer ist immer eine ausgebildete Hundetrainerin vor Ort. Neulinge sollten sich zuvor bei ihr unter der Rufnummer 01 51 / 52 51 82 13 anmelden. Infos und ein detaillierter Anfahrtsplan sind im Internet auf der Webseite unter www.ehrenamt-für-hunde.de zu finden.