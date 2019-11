Vertreten waren eine muslimische, eine christlich-jüdische und eine humanistische Sicht der Dinge. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Die Welt wird immer schneller, immer vernetzter – und für manche damit auch unübersichtlicher. Welche Rolle die Religionen dabei einnehmen können, hat die Ahmadiyya-Gemeinde in Brinkum bei einer Gesprächsrunde am Donnerstagabend erörtert.

Zu Gast waren drei Vertreter unterschiedlicher Weltanschauungen: Imam Syed Salman Shah legte die Koran-Auslegung der Ahmadiyya-Gemeinde dar, während Pedro Lourenzo vom interreligiösen Verein Menschen des Weges eine christlich-jüdische Perspektive präsentierte. Dem stand mit Julia Kreitz, Landesvorsitzende der Humanisten-Partei, eine Vertreterin des evolutionären Humanismus – und damit einer Theorie ohne religiösen Bezug – gegenüber.

Was zunächst nach höchst unterschiedlichen Ansätzen klingen mag, ließ sich dann doch recht schnell auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Verständigung und Frieden. Ganz gleich, ob nun einem naturwissenschaftlichen Ansatz oder den Lehren Gottes beziehungsweise Allahs Lehren gefolgt wird. Es war an diesem Abend die logische Konsequenz eines gemeinsamen Zusammenlebens.

„Vernunftbasierte Ethik“ nannte Kreitz das, was Lourenzo als „Energie, die Menschen zusammenbringt“ formulierte und Shah als Pflicht der Moslems „sich um die Nachbarn zu kümmern“ bezeichnete. Einte an diesem Abend doch alle drei Referenten die gemeinsame Konklusion, führten sie doch unterschiedliche Wege dahin.

Humanistin Kreitz beschrieb ihre Vorgehensweise als Fortführung des aufklärerischen Gedankens. „Der Säkularismus sichert die weltanschauliche Neutralität“, betonte sie und sollte damit auch noch die Zustimmung der anderen beiden Referenten ernten. Die Trennung von Staat und Religion sowie die freie Auslebung der selbst gewählten Religion seien Grundpfeiler einer demokratischen, offenen Gesellschaft. Doch sei sie eben skeptisch gegenüber endgültigen Antworten, wie sie etwa in den alten Büchern der Religionen gelehrt würden.

Gerade in Zeiten von Smartphones und Internet und der immer enger vernetzten Welt sei der Informationsaustausch immer schneller und direkter. „Wir halten das Tor zur Welt in unseren Händen“, sagte Kreitz – und damit auch die Verantwortung. Konflikte würden dabei oft im Namen einer Religion ausgetragen. Diese Differenzen führten zur Entmenschlichung des Gegenübers sowie der Erzeugung von Feindbildern. Gleiches gelte für die Diskriminierung etwa von Frauen und Homosexuellen. Das seien veraltete Denkschemata. „Jeder soll leben, wie er will, solange er nicht die Freiheit des anderen gefährdet“, sagte sie mit Blick auf die Religionsvertreter. Ansporn müsse sein, Leid zu vermeiden, Menschen zu helfen und sich der eigenen Möglichkeiten bewusst zu sein: „Der Humanismus bietet gute Ansätze für ethisch vertretbare Lösungen.“ Eben auch, weil er sich auf wissenschaftliche und belegbare Daten berufe. Daraus ergebe sich auch, dass die Welt nicht immer so schlecht sei wie angenommen. So sei die Armut weltweit in den vergangenen Jahren trotz Krisen permanent gesunken.

Als Sohn portugiesischer Gastarbeiter, katholisch erzogen und später die eigenen jüdischen Wurzeln entdeckt habe er gelernt, dass es oft mehrere Erklärungen und Ansätze für Sachfragen gebe, sagte Lourenzo: „Die Bücher können Menschen dazu bringen, Gutes und auch Gegenteiliges zu tun.“ Doch Kern jeder Religion sei die Liebe, auch wenn Gott unendlich viele Facetten und für jeden eine unterschiedliche Bedeutung habe. Gleichzeitig seien Leid und Missstände durch die Globalisierung immer präsenter und würden in Echtzeit um die Welt gehen. „Die Rolle der Religionen ist dabei nicht immer rühmlich“, räumte er ein. Gleichzeitig würden Tode meist mehr Aufmerksamkeit erhalten als Eheschließungen. Dabei würden durch die heutigen Möglichkeiten auch Menschen miteinander verbunden, die Ideen teilten und Verbesserungen anstrebten. „Wir müssen zu einem globalen 'Wir-Gefühl' kommen und für unsere Kinder und Kindeskinder eine lebenswerte Welt hinterlassen“, bilanzierte er.

Man dürfe „nicht eigennützig Wünsche und Begierden stillen und die Mitmenschen vergessen“, stellte auch Imam Shah klar. Dabei dürfe sich die Religion auch nicht nach den Menschen richten: „Der Mensch ist für sein Handeln in der Welt verantwortlich und muss dem Schöpfer und Gott dafür Rechenschaft ablegen.“ Das bedeute auch, andere Propheten und Glaubensweisen zu tolerieren. Globalisierung sei dabei mehr als nur internationale wirtschaftliche Verflechtungen, sondern auch solche auf politischer und kultureller Ebene. Kalif Mirza Masroor Ahmad, Oberhaupt der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft, predige Gleichheit, Gerechtigkeit und setze sich gegen die Ausbeutung von Menschen und natürlichen Ressourcen ein. „Beratung ist sehr wichtig, man darf niemanden benachteiligen“, betonte Shah.

Weit lagen die drei Theorien also nicht auseinander. „Wohlwollen mit der Tendenz zu Wohltaten“, fasst es Mujib Atar, Vorsitzender der Brinkumer Ahmadiyya-Gemeinde, zusammen. Aus dieser Theorie muss nur noch globale Praxis erfolgen.