Stuhr-Brinkum. Im Tierheim Arche Noah wartet eine Katze namens Loni auf neue Besitzer. „Sie kam als Fundtier zu uns", so Lisa Allen, Mitarbeiterin der Brinkumer Einrichtung. Die im Jahr 2009 geborene Katze sei ein Tier, das Streicheleinheiten und Ruhe an oberste Stelle setzt. „Loni ist leider völlig blind, daher suchen wir ein Zuhause, wo sie drinnen bleiben kann", so Lisa Allen. Trotz ihrer Beeinträchtigung habe Loni aber keine Probleme im Tierheimalltag. Mit ihrer Blindheit komme sie gut klar. Zu ihren Artgenossen sei sie recht freundlich, aber Ruhe hat sie gerne für sich. „Wir wünschen uns für Loni ein Zuhause, in dem sie einen abgesicherten Balkon oder Garten nutzen kann", gibt Lisa Allen weiter an. Loni wurde in der Vergangenheit nicht kastriert.

Weitere Auskünfte zu Katze Loni gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Informationen sind auch im Internet unter der Adresse www.tierheim-arche-noah.de zu finden.