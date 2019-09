Die Freude der Mitglieder der Big Band Swing-Time an der eigenen Musik steckte auch das Publikum an. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Kirchweyhe. Swing in der Kirche, für einige der etwa 100 Besucher in der Felicianuskirche in Kirchweyhe war es vielleicht etwas Neues. Für andere wiederum wurden dabei Erinnerungen an die eigene Backfischzeit wach, als bei Tanzveranstaltungen über das Parkett gewirbelt wurde. Erstmals hatte die lokale Big Band Swing-Time ins Gotteshaus gebeten, und die Gäste waren dieser Einladung gefolgt.

Das Ensemble begeisterte das Publikum mit Musik vom Swing bis hin zu Funk-Rock der 90er. Der kraftvolle Sound der Saxofone, Posaunen und Trompeten hallte imposant durch die Kirchenarchitektur und ließ die Besucher gleich zu Beginn tief in die rhythmische Welt des Swings eintauchen. Die ursprünglichen Wurzeln des Swings liegen in den USA der 1920er- und 1930er-Jahren. Schon um 1940 war er zur wohl populärsten Stilrichtung des Jazz avanciert und hatte maßgeblich zur Entstehung der damals ganz neuen mehrfach besetzten Musikerformation „Big Band“ beigetragen.

Zwölf Swing-Time-Mitglieder (darunter eine Frau), Sängerin Kerstin Gehrke und Sänger Walter Barneveld Binkhuijsen sowie Pianistin Bettina Fischer unter der Leitung von Kristian Schröder servierten den Zuhörern einen Leckerbissen nach dem anderen. Sie brachten einen Hauch von Ballroom in die Felicianuskirche und begaben sich mit Hits wie „Time After Time“ auf die Spuren von Cyndi Lauper und interpretierten Klassiker wie „A String of Pearls“ (Glenn Miller), „Stompin' at the Savoy“ (Benny Goodman) und „Satin Doll“ (Duke Ellington).

Mit „Fly me to the Moon“ (Frank Sinatra), „Route 66“ (Bobby Troup) und „Morocco“ (Twin N Twice) steuerte die Stimmung himmelwärts, bei „Over the Rainbow“ bekamen die Zuhörer Gelegenheit, in ganz persönlichen Erinnerungen zu schwelgen. Die Lautstärke hatte immerzu ein angenehmes Level, ließ jedes Instrument klar und sauber seinen Klang entfalten und vereinigte sich mit den anderen zu einem harmonischen Ganzen. Die Spiellaune der Swing-Time-Big-Band steckte etliche Besucher an, ließ im Takt Füße und Köpfe mitschwingen. Die Reise mit den Welterfolgen und Evergreens gefiel den Gästen.

Die Mitglieder sind durch die Bank Hobbymusiker, lediglich Bettina Fischer greift auf ein Musikstudium zurück, doch die Fähigkeiten aller belegten: Hier ist Leidenschaft für die Musik im Spiel. Das Orchester wurde bereits in den 1980er-Jahren in Weyhe gegründet und erarbeitet seit Oktober 2017 sein Repertoire gemeinsam mit Kristian Schröder, dem ehemaligen Bandleader der Uni-Big-Band Bremen. Mit einem breitgefächerten Programm und einem Dirigenten, der nicht nur seine Musiker im Griff hatte, sondern zudem charmant und mit sehr viel Plauderlaune durch den Abend moderierte, war dieses Konzert sehr gelungen. Kristian Schröder verriet schon vor dem Konzert, dass es spannend sei, mit einer Big Band in einer Kirche aufzutreten. Die Lust an der Musik war ihm förmlich anzumerken und er betonte: „Es kribbelt, weil es Spaß macht.“

Die Zuhörer zollten den Darstellern mit viel Applaus Respekt, und manch einer dürfte insgeheim auf ein Wiedersehen und -hören hoffen. Oder um es mit den Worten einer Besucherin zu sagen: „Ein beschwingter Hörgenuss und eine angenehme Darbietung.“ Der Eintritt des Konzerts war übrigens frei. Wer wollte, konnte spenden. Die Fangemeinde wird sich sicherlich noch einmal vergrößert haben.