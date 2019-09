Seit 2016 ist neben der Mensa in Leeste die Zentralküche für alle anderen Schulen der Gemeinde untergebracht. Nun soll in Kirchweyhe eine zweite eingerichtet werden. (Sebastian Kelm)

Weyhe. Die Entscheidung, das Mensa-Essen aller Schulen in Weyhe komplett über die Firma Vita Catering frisch zubereiten und an die Standorte verteilen zu lassen, hat sich offenbar bewährt. Nach Angaben der Gemeinde wird das unter anderem dadurch belegt, dass sich die Zahl der ausgegebenen Mahlzeiten an den beiden Kooperativen Gesamtschulen verfünffacht hat. Zurzeit werden rund 1000 Portionen pro Tag für die Weyher Schüler gekocht – womit die im Herbst 2016 eingerichtete Zentralküche in Leeste allerdings an ihre Kapazitätsgrenze stößt. Dies und der Umstand, dass sowohl im Schul- als auch im Kindertagesstättenbereich die Verträge mit den derzeitigen Partnern auslaufen und eine neue Ausschreibung erforderlich wird, hat die Verwaltung Überlegungen zur Optimierung der Mittagsverpflegung anstellen lassen. Es wurde geprüft, ob das „Erfolgsmodell“ mit einem einzelnen Anbieter auf die Kitas übertragen werden kann. Die Idee „Ein Caterer für alle“ soll nun in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Kindertagesstätten und Jugend vorgestellt und zur Diskussion gestellt werden. Getagt wird am kommenden Dienstag, 17. September, ab 18.30 Uhr im Rathaus.

Bislang bereitet Dienstleister Vita Catering, wie zunächst für vier Jahre vereinbart, in der Zentralküche bei der Mensa von Ganztagsgrundschule und KGS Leeste Speisen vor, die außer dort später nur noch in sogenannten Relaisküchen der übrigen Schulen fertiggestellt werden müssen. „Punktgenau“ werde es zu Ende gegart und anschließend in Büfettform serviert, heißt es in der Sitzungsvorlage. Und weiter: „Die Schülerinnen und Schüler wählen selbstbestimmt, was und wie viel sie essen möchten.“

Weiterer Vorteil sei, dass durch die vergleichbar kurzen Lieferwege innerhalb des Gemeindegebiets lange Standzeiten vermieden werden können und Vitamine sowie die Frische der Nahrungsmittel weitestgehend erhalten bleiben. Der direkte Draht zum „eigenen“ Caterer ermögliche zudem, dass Absprachen und Wünsche unmittelbar umgesetzt werden können.

In den Kindertagesstätten werden die Kleinen wiederum teilweise vor Ort bekocht, teilweise über Warmanlieferung durch einen Caterer, zurzeit aus Wildeshausen, versorgt. Letzteres soll in älteren, auf Vier-Stunden-Betreuung ausgelegten Einrichtungen der Fall sein, wo „beengte räumliche Rahmenbedingungen“ herrschen. Dies zu ändern sei „ohne einen sehr hohen Einsatz investiver Mittel nicht möglich“.

KGS-Cafeterien fehlt Personal

Hinzu kommt, dass der ehrenamtliche Betrieb der Cafeterien der Kooperativen Gesamtschulen durch die Fördervereine anscheinend mangels Freiwilliger immer schwieriger wird. In der KGS Leeste soll sich die Situation „dermaßen verschärft“ haben, dass laut Gemeinde der „ausdrückliche Wunsch“ besteht, den Betrieb in die Ausschreibung der Verpflegung einzubeziehen.

Elternräte von Schulen und Kitas, die Leitungen und Schüler sollen in die Planungen einbezogen worden sein. Sie zeigten sich „erfreut“ über die Entwicklung, wie die Verwaltung aus den Gesprächen berichtet.

Die Auswahl des neuen Caterers werde durch eine Bewertungskommission erfolgen. 50 Prozent soll dabei der Preis ausmachen, Qualität und Konzept würden mit jeweils 25 Prozent ins Gewicht fallen. Die Gemeinde Weyhe weiter: „Anders als von einzelnen Eltern gewünscht, wird aus mehreren Gründen die ausschließliche Verwendung von Bioprodukten nicht verbindlich vorgeschrieben. Allerdings führt die Verwendung von Bio- und regionalen Produkten zu einer besseren Bewertung bei der Qualität im Rahmen des Auswahlverfahrens.“

Die zusätzlichen zu erwartenden 600 Essensportionen im Kita-Bereich sowie die nach allgemeiner Annahme weiter steigenden Nutzerzahlen würden allerdings dazu führen, dass eine zweite Zentralküche an der KGS Kirchweyhe vonnöten wäre. Die bestehende Küche dort müsste jedoch lediglich optimiert werden. Hierzu werden voraussichtlich 40 000 Euro im kommenden Haushaltsjahr benötigt.

In der Sitzung will Michael Thun vom beauftragten Beratungsunternehmen Esscooltur das erweiterte Konzept vorstellen. Zuschauer werden auch Fragen stellen dürfen.