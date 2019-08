Vorübergehende Hingucker: Die eckigen "Weyher Punkte" zieren derzeit den Henry-Wetjen-Platz. (Gemeinde Weyhe)

Weyhe-Leeste. Nur für den Übergang hat die Gemeinde Weyhe ihren Henry-Wetjen-Platz in Leeste aufgehübscht. Derzeit stehen dort sechseckige Sitzmodule, die für etwa zwei Jahre bleiben sollen. Dass sie nun fertig sind, soll am kommenden Sonntag, 25. August, gefeiert werden. Langfristig entsteht dort ein Kultur- und Bildungszentrum.

Weil die Gemeinde fixe Pläne für das Areal in Leeste hat, bleibt die Schotterfläche eben eine solche. „Wir können nicht einen neuen Platz mit Baustellenfahrzeugen kaputt fahren“, sagt Christian Silberhorn, Projektmanager für Bauland- und Siedlungsentwicklung. Geplant ist auf dem Henry-Wetjen-Platz ein Kultur- und Bildungszentrum. Zunächst soll die neue Bibliothek gebaut werden. Auch die Volkshochschule (VHS) des Landkreises soll dort entstehen. Erst danach soll der Platz in die endgültige Gestaltung gebracht werden. Entstanden war die Schotterfläche, nachdem dort 2017 das alte Rathaus und die kassenärztliche Notdienstzentrale abgerissen wurden. Der Untergrund sei in der jetzigen Form auch zum Boule spielen geeignet. Danach habe es einen vielfachen Wunsch gegeben.

Für die kommenden zwei Jahre werden nun die sogenannten Weyher Punkte den Platz zieren – neun an der Zahl. Sie symbolisieren die neuen Gemeindeteile der Kommune. „Aus den Punkten sind Sechsecke geworden“, sagt Silberhorn über die mobilen Sitzmöbel, die teilweise bepflanzt sind und in Modulbauweise angefertigt wurden. Damit können sie im Anschluss an die zwei Jahre andernorts im Gemeindegebiet und auch in verschiedenen Varianten aufgestellt werden. Möglicherweise könnten sie auch mal im Schulumfeld platziert werden. Die Möbel nennt Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith als „sehr robust“. Die Sechsecke können gut mit einem Gabelstapler transportiert werden, heißt es. Ein Modul zerfalle in drei Bänke und Pflanzenkübel beziehungsweise eine Sitz- oder auch Liegefläche.

Kugeln und gute Laune

Zur Einweihung der Übergangsmöblierung veranstaltet die Gemeinde ein Fest, das Silberhorn als „Eisbrecherveranstaltung“ bezeichnet. Das Fest beginnt am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr auf dem Henry-Wetjen-Platz. Die Interessengemeinschaft Weyhe/Coulaines werde Kugeln werfen, so Silberhorn. Auch die Besucher können ihm zufolge mitmachen. Ebenfalls zum Programm gehört das „Gute Laune Trio – Die Schlagergärtner“ – drei Jungs vom norddeutschen Land, wie die Gemeinde mitteilt. Sie präsentieren Melodien aus den Bereichen Schlager, Swing und Evergreens. Ihre Musik bieten sie akustisch und ohne technische Zusätze an, unplugged also. Sie werden sich als sogenannter Walking-Act auf dem Gelände bewegen. Auch Speisen und Getränke werden angeboten. Mit der Zwischennutzung und auch dem kleinen Fest, das Silberhorn zufolge als „Anschubser“ dienen soll, bekomme der Platz seine „Funktion als künftiges Zentrum“ beziehungsweise sozialer Mittelpunkt.