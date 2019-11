Als Hoot And Holler aus North Carolina sind Amy Albey und Mark Kilianksi angereist. (Vasil Dinev)

Stuhr-Varrel. Auf die eine oder andere Art geht es in der Gutsscheune Varrel immer um den guten Ton: Fast schon traditionell ist im Herbst und in der Adventszeit wieder die Zeit für erstklassige Bluegrass-Musik. Denn dann geht das Festival „Bluegrass Jamboree“ auf Tournee. Schon zum elften Mal ist Impressario Rainer Zellner mit seinen handverlesenen amerikanischen Musikern auf Tour, zum elften Mal auch in Varrel. Zellner lobte zur Begrüßung vor allem die Begeisterungsfähigkeit in Stuhr, riet den etwa 350 Besuchern: „Lasst euch mitnehmen“ und wusste: „Die Bands sollte man gesehen haben“. Er versprach einen Spagat von „ganz traditionell bis ganz modern“.

Nach dem blau schimmernden Gras, das in den endlosen Weiten des Südostens der USA wächst, sei auch das Musikgenre benannt, so Zellner. Der Musiker und Konzertagent war mit seiner Begeisterung ansteckend. Er verloste am Ende sogar zwei Beutelchen von diesem blauen Gras.

24 Veranstaltungsorte an 24 Tagen stehen bis kurz vor Weihnachten auf dem Festivalplan. Banjo, Fiddle, Gitarre, Bass – das sind die Grundzutaten. Als Sahnehäubchen können Mandoline und Hawaiigitarre, als Geschmacksverstärker einige Mikros hinzukommen. Wobei die Anteile je nach Vorliebe variabel sind. Im Vordergrund stehen die akustischen Wurzeln der Musik, das Handgemachte und die Emotionen, um die meisterhafte Technik, den speziellen Klanggenuss, der hier in Deutschland für Aha-Erlebnisse sorgt. Immer mehr junge Musiker übrigens entdecken die Radikalität und Kraft akustischer Instrumente und mehrstimmiger Gesangsharmonien mit Texten, die direkt aus dem Leben der Menschen entstehen. "Bluegrass hat selbst in seinen traurigsten Takten noch die Sonne im Herzen, die die Wiesen zum Blühen bringt“, brachte es ein eingefleischter Fan schon vor Konzertbeginn freudig auf den Punkt. Wie aktueller Folk oder Bluegrass sich anfühlen, ist allerdings nur zu erleben, wenn man dort hingeht, wo diese Musik live stattfindet.

Beim Auftritt von Amy Albey und Mark Kilianksi aus North Carolina (Hoot And Holler) wusste man spätestens, warum dieses Duo endlich nach Europa kommen musste. Sie repräsentierten perfekt einen aktuellen Trend in der nordamerikanischen Roots-Music, griffen wahlweise zu Banjo, Gitarre, Fiddle. Musik nicht distanziert, sondern voll auf den überspringenden Funken aus dem Publikum setzend – ein Leckerbissen für alle Fans.

Die Price Sisters aus Ohio, Fackelträger der traditionellen Bluegrass-Musik, boten eine erfrischende Interpretation der klassischen Variante. Die Zwillinge Leanna Price (Geigerin) und Lauren Price Napier (Mandolinistin), aufgewachsen im Umfeld legendärer Bluegrass-Künstler, verliehen mit ihren Harmonien jedem Song eine eigene Note, wurden hervorragend von Lincoln Hensley (Banjo), Matthew Parsons (Gitarre) und Andrew Brown (Kontrabass) unterstützt.

Nach der Pause wurde es progressiver, rockiger mit Jamgrass, wie die Gruppe Chicken Wire Empire aus Milwaukee zeigte. Erfrischend anders und wilder konnte man diese Musik kaum spielen. Jordan Kroeger (Bass), Ryan Ogburn (Mandoline), Jon Peik (Banjo), Ernest Brusubardis IV (Fiddle) und Greg Brundage an der Gitarre nahmen die Besucher mit auf eine hörenswerte Reise, lieferten mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz aus Rhythmus und Lebensgefühl einen einzigartigen Auftritt. Jede Band hatte eine halbe Stunde Zeit. „Ich wünschte, bei einer Wurzelbehandlung würde auch so schnell die Zeit vergehen“, sagte ein Gast lachend auf dem Nachhauseweg.

Die Woge der Begeisterung trug bis ins große Finale, bei dem sich nochmals alle Musiker samt Veranstalter auf der Bühne versammelten und gemeinsam jammten. Der Charme, die Show und der Humor der Musiker faszinierte die Gäste. Die Stücke waren ein Ohrenschmaus. Selbst nach fast drei Stunden hatten die angetanen Zuschauer noch nicht genug und verlangten eine Zugabe, die mit „You Are My Sunshine“ zu Ende ging.