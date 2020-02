Stuhr. Einmal im Jahr verwandelt sich das Stuhrer Rathaus an der Blockener Straße 6 in einen Traum aus 1001 Nacht. So auch am kommenden Sonnabend, 22. Februar. Dann beginnt um 20 Uhr der Orientalische Abend, der in diesem Jahr bereits zum 22. Mal im Stuhrer Verwaltungssitz stattfindet.

Unter der Leitung von Juliet Berenthal soll das Publikum im orientalisch geschmückten Rathaus in den fernen Orient entführt werden. Neben der gastgebenden Tanzgruppe „Sterne der Nacht“ aus der Gemeinde Stuhr sollen auch zahlreiche Gäste aus dem Umland auftreten, heißt es aus den Reihen von Stuhr Kultur. Die teilnehmenden Gruppen wollen den Gästen das ganze „Spektrum der orientalischen Tänze“ zeigen. Dazu gehören der „verträumte Schleiertanz, folkloristische Varianten, moderne und experimentelle Tänze und auch Arabic Disco“, berichten die Organisatoren. Auf der Bühne stehen dabei sowohl Gruppen als auch Solistinnen, so Stuhr Kultur weiter.

Im Foyer des Rathauses soll es dazu einen Second-Hand-Basar mit Tanzkostümen und anderem Tanzzubehör geben. In der Pause werden wie in den vergangenen Jahren auch von den Tänzerinnen zubereitete Köstlichkeiten angeboten.

Karten für den 22. Orientalischen Abend am Sonnabend, 22. Februar, ab 20 Uhr im Stuhrer Rathaus an der Blockener Straße 6 gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro. Ermäßigte Tickets gibt es für zehn Euro. Diese sind in allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER, unter anderem an der Bassumer Straße 6a in Brinkum, bei Nordwest-Ticket im Internet unter www.nordwest-ticket.de oder telefonisch unter 04 21 / 36 36 36 sowie im Bürgerbüro im Stuhrer Rathaus erhältlich.