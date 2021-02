In ihrem Buch über multitaskingfähige Hochsensible hat Jacqueline Knopp viele eigene Erfahrungen verarbeitet. (Michael Galian)

Auf ein One-One-Coaching folgen eine Online-Vorlesung und ein Interview für die nächste Podcast-Folge – der Wochenplan von Jacqueline Knopp ist voll und vielseitig. Kein Wunder, als freiberufliche Dozentin, Coach und Autorin ist die 29-jährige Weyherin viel beschäftigt – ein wahres Multitalent eben. Doch anders als noch vor einiger Zeit schafft sie sich inzwischen regelmäßig freie Phasen, um kreativ zu bleiben. Eine Erkenntnis, die sie in ihrem aktuellen Buch mit dem Titel „Ich kann viel und das ist gut so“ näher beschreibt.

Mit ihrem Ratgeber, der Ende Februar im Remote Verlag erscheint, richtet sich die Tausendsasserin zugleich an hochsensible Menschen und sogenannte Scanner-Persönlichkeiten. „Manche vereinen auch beide Eigenschaften in sich und sind als hochsensible Multitalente bekannt – so wie ich“, erklärt Jacqueline Knopp. Bis sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist, musste sie einen weiten und nicht immer einfachen Weg bewältigen.

„In meinem Buch möchte ich andere Personen mit vielen Emotionen und unterschiedlichen Neigungen dabei unterstützen, zufriedener zu werden und mehr in Balance zu bleiben“, ergänzt sie. Neben eigenen Erfahrungsberichten hat sie wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Entscheidungshilfen zusammengefasst, „die dazu beitragen sollen, dass man sich selbst als hochsensibles Multitalent besser kennenlernt.“

Viele Interessen

„Dass ich selbst eine Scannerinnen-Persönlichkeit bin, habe ich vor allem während des Prozesses der Berufsfindung festgestellt. Dabei habe ich gemerkt, dass ich viele Neigungen und Interessen habe und mich einfach nicht auf die eine Sache festlegen kann und es auch gar nicht will“, fasst sie zusammen. Ein Lebenslauf mit allen ihren bisherigen beruflichen Stationen, Jobs und Projekten würde für viele Bewerbungsunterlagen den Rahmen sprengen. „Meine Multitasking-Fähigkeiten stießen in der Vergangenheit nicht immer auf Anerkennung. Ich wurde häufig schräg angeschaut. Das hat mich verunsichert und gleichzeitig motiviert mehr über sogenannte Multitalente wie mich herauszufinden“, beschreibt Jacqueline ihren persönlichen Findungsprozess.

Infolgedessen habe sie gelernt, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich mehr auf sich selbst als auf andere zu hören und öfters „Nein“ zu sagen. „Bei meinen Recherchen zum Thema bin ich dann auf die seltene Kombination aus Hochsensibilität und Multitalent gestoßen und habe mich selbst noch mehr widererkannt“, führt sie weiter aus. Beide Eigenschaften zusammen würden sich für die Autorin in verschiedenen Situationen so anfühlen, „als wäre ein Fuß auf dem Gaspedal und einer auf der Bremse“.

Mittlerweile hat Jacqueline Kopp gelernt mit dem „Anderssein als andere“ zu leben und ihre vielseitigen Interessen wie Sport, Sprachen und Nachhaltigkeit sowie ihre beruflichen Ambitionen als Autorin, Coach, Dozentin, Podcast-Moderatorin und Bloggerin positiv in Einklang zu bringen. „Ich muss mich aber immer wieder daran erinnern die richtige Balance zwischen meinen ideenreichen Energiephasen und erforderlichen Ruhepausen zu finden“, gesteht sie.

Als kreative Kraftquelle bezeichnet das Multitalent vor allem das Reisen und das Entdecken von neuen Orten und Kulturen. So ist die Idee zu ihrem Buch sowie zu ihrem Podcast mit dem Titel „Hochsensibel und stark“ vor gut einem Jahr während eines längeren Aufenthalts in Neuseeland in einer mondänen Villa im Zuge eines Home-Staging-Jobs entstanden.