Befasste sich eingehend mit dem Leben ihres Schwiegervaters: Christiane Goldenstedt aus Ganderkesee. (INGO MÖLLERS)

Auf dem Tisch vor Christiane Goldenstedt liegen viele Stapel Papier: Kopien von Dokumenten aus den Jahren um 1930, Auszüge aus verschiedenen Archiven. Alle drehen sich um ihren Schwiegervater Albert Goldenstedt. Der in Varrel in der Gemeinde Stuhr geborene und später erfolgreiche Bauunternehmer war zur NS-Zeit im kommunistischen Widerstand gegen das nationalsozialistische Terrorregime. In ihrer Biografie über ihn zeichnet die Ganderkeseerin sein Leben nach.

Um das Leben ihres Schwiegervaters aufzuarbeiten, hat sich Goldenstedt tief in die Archive der Republik begeben. „Ich bin da bestimmt fünf Jahre dran gewesen“, erzählt sie. Ihrer Leidenschaft für die biografische Arbeit geht Goldenstedt als Hobby nach. So ist sie Mitglied in einem Bremer Biografie-Kreis um Helga Grubitzsch, wie die ehemalige Geschichts- und Französischlehrerin erzählt. Aus dieser Arbeit heraus entstand zunächst das Buch „,Du hast mich heimgesucht bei Nacht.' - Die Familie Kuhn im Exil“, das 2013 erschien.

Gleich danach machte sich Goldenstedt an die Recherche über ihren Schwiegervater. Zwar war dessen Widerstandstätigkeit bekannt, in der Familie sei aber nie viel darüber gesprochen worden, erzählt Goldenstedt, die 2006 mit einer Arbeit über Frauen in der Résistance promovierte. Einige Angehörige wollen auch heute noch nicht offen über die Geschehnisse aus der NS-Zeit sprechen, hat sie bei ihrer Arbeit bemerkt. So gebe es in der Verwandtschaft immer noch Angst. Trotzdem stieß Goldenstedt unter anderem auf die Feldpostbriefe ihres Schwiegervaters. Auch alte Fotos konnte sie beschaffen.

Albert Goldenstedt wurde 1912 in Varrel in eine „kinderreiche Familie“ geboren, wie seine Schwiegertochter berichtet. Die Wurzeln der Familie in der Gemeinde Stuhr reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. So lebte der Begründer der Familie, Dieterich (Dierck) Goldenstedt, von 1701 bis 1771 in Moordeich, hat Goldenstedt herausgefunden. Der Vater von Albert Goldenstedt trug den gleichen Vornamen, eine Tradition in der Familie. Er arbeitete auf der Nordwolle in Delmenhorst. Kurz nach der Geburt von Albert junior wurden sein Vater und zwei Brüder in den Ersten Weltkrieg eingezogen, in dem sein Bruder Johann Hinrich auch verstarb. Diese Erlebnisse in jungen Jahren haben ihren Schwiegervater geprägt, ist sich Goldenstedt sicher. So gibt es in der Biografie auch ein Foto von Albert Goldenstedt am Grab seines gefallenen Bruders.

Nach dem Besuch der Volksschule in Adelheide absolvierte Albert Goldenstedt eine Ausbildung zum Zimmermann. Im Anschluss an die Baugewerkschule Rastede wollte er studieren. Aufgrund der prekären Verhältnisse der Familie war der Weg dahin aber nicht so einfach. Goldenstedt erhielt aber ein Stipendium des Hackfeldschen Marienfonds und konnte so sein Studium im Bereich Hoch- und Tiefbau an der Höheren Technischen Lehranstalt Oldenburg aufnehmen, erzählt seine Schwiegertochter.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 trat auch in seinem Leben ein Wendepunkt ein. Als Sympathisant und Parteimitglied der KPD agierte er im Studium für die Kommunisten. „Eine flammende Rede“ vor anderen Studierenden führte dann zu seiner ersten Verhaftung im Jahr 1934 - „am Tag seiner Ingenieursprüfung“, wie Goldenstedt erzählt. Ohne Prozess kam Albert Goldenstedt für drei Monate in sogenannte Schutzhaft, danach wurde er weiterhin von der Gestapo observiert, ließ von seiner politischen Tätigkeit aber nicht ab.

Um einer drohenden Verhaftung zu entgehen, floh er 1936 in die Niederlande. Aber auch dort waren Kommunisten zu dieser Zeit nicht überall gern gesehen, sagt seine Schwiegertochter. Aufgrund seiner politischen Arbeit wurde er vor Ort ebenfalls inhaftiert und 1937 nach Belgien abgeschoben. Dort fand er eine Anstellung an der Talsperre in Eupen und wurde von den dortigen Kommunisten und der Roten Hilfe unterstützt. „Er musste sehr oft die Wohnung wechseln“, hat Goldenstedt in Unterlagen des belgischen Nationalarchivs herausgefunden. Auch eine belgische Gesprächspartnerin für ihre Arbeit über Frauen im Widerstand erzählte ihr von ihrem Schwiegervater. „Da schloss sich für mich der Kreis“, sagt Goldenstedt.

1938 wurde Albert Goldenstedt die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. 1940 wurde er erneut abgeschoben, zurück in die Niederlande, wo er auf der Insel Vlieland interniert wurde und später in Haft nach Groningen kam. Über diverse Gefängnisse in Norddeutschland kam Goldenstedt 1941 nach einer Verurteilung zu einer Haftstrafe von sechs Jahren ins Gefängnis nach Oslebshausen. 1943 wurde er mit anderen Oppositionellen und Kriminellen in das Strafbataillon 999 der Wehrmacht eingezogen. Darin wurden sogenannte „unwürdige“ Soldaten zusammengefasst. Nach dem Einsatz auf dem Heuberg in Bayern ging es auf die griechischen Inseln Samos und Leros. Dort geriet Goldenstedt in britische Kriegsgefangenschaft und wurde in Lagern in Ägypten und Großbritannien interniert. 1946 wurde er daraus entlassen. „Vieles davon wusste die Familie gar nicht“, sagt Goldenstedt.

Nach dem Krieg heiratete Albert Goldenstedt Berta Oetken. „Sie haben sich im Gewerkschaftsbüro in Delmenhorst kennengelernt“, erzählt seine Schwiegertochter. Nach Tätigkeiten bei einer Baufirma gründete Goldenstedt im Jahr 1948 sein eigenes Unternehmen. Mit seiner Firma baute er viele kostengünstige Wohnungen vor allem in Düsternort. „Dort sind sehr viele sogenannte Goldenstedt-Häuser entstanden. Das war ein Erfolgsprojekt“, sagt die 66-Jährige.

Bei allen Tätigkeiten sei er seinen Überzeugungen treu geblieben. So sollten alle seine Arbeiter Mitglied in der Gewerkschaft sein, auch mit der Politik arbeitete Goldenstedt zusammen, erzählt seine Biografin. Von 1975 bis 1981 übernahm er den Landesvorsitz der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in Niedersachsen. 1994 starb Albert Goldenstedt in Delmenhorst.

„Ich habe meinen Schwiegervater sehr gemocht, auch wenn er nicht einfach war. Er liebte die Familie, aber die familiäre Nähe war für ihn schwer erträglich. Die langen Haftjahre hatten ihn geprägt“, sagt Christiane Goldenstedt rückblickend. Bis zuletzt habe sie den Eindruck gehabt, dass ihr Schwiegervater sich an die „konspirativen Regeln“ seiner Zeit im Widerstand gehalten hat. Viel habe er nicht preisgegeben. „Er hatte sehr viel Mut und Durchhaltevermögen“, sagt sie mit Blick auf die traumatischen Erlebnisse. „Er hatte bis zum Schluss seine Ideale“, sagt sie.

„Mein Buch ist nicht vollständig, aber die großen Linien sind vorhanden“, resümiert Christiane Goldenstedt. Der Biografie-Arbeit möchte sie auch weiterhin treu bleiben. So veröffentlichte sie vor Kurzem einen Artikel über die französische Widerstandskämpferin Hélène Viannay.

Die Biografie „Albert Goldenstedt - Ein Delmenhorster im antifaschistischen Widerstand“ ist im Isensee Verlag Oldenburg erschienen.