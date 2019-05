Die Musikfreunde der Gemeinschaft Stuhr spielen beim Frühschoppen. (Kako)

Stuhr-Varrel. Bereits zum 99. Mal findet am kommenden Wochenende, 11. und 12. Mai, der Varreler Markt auf dem Gutsgelände, An der Graft, statt. Doch auch trotz der langen Tradition scheuten sich die Organisatoren im vergangenen Jahr nicht vor einer Neuerung. So wurde bei der Auflage im Jahr 2018 Jörn Gefken vom Brinkumer Hotel Bremer Tor als Festwirt hinzugezogen, um die Helfer vom Sparclub für Heimat- und Brauchtumspflege Varreler Krug als Ausrichter ein wenig zu entlasten. „Auch in diesem Jahr kann wieder auf die Unterstützung vom Team des Bremer Tor gezählt werden“, kann Alexander Carapinha Hesse, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, nun verkünden. Auch eine weitere Premiere soll es geben.

Die Eröffnung des Marktes ist für Sonnabend, 11. Mai, um 14 Uhr geplant. „Dann beginnt auch der freie Flohmarkt auf dem Gutsgelände“, berichtet Carapinha Hesse. Ab 15 Uhr gibt es in der Gutsscheune Kaffee und Kuchen vom Förderverein Gut Varrel. Musikalisch spannend wird es dann mit den Delme Shanty Singers, die ihren ersten Auftritt auf dem Gut Varrel geben und für erste musikalische und stimmungsvolle Akzente sorgen sollen, so Carapinha Hesse weiter.

Eine der Hauptattraktionen – und das schon nunmehr seit zehn Jahren – ist am Abend ab 20 Uhr dann die beliebte Scheunenfete Varrel At Night. „Ein Tanzabend für alle“, wie der stellvertretende Vorsitzende des Varreler Sparclubs es beschreibt. In den vergangenen Jahren feierten im Schnitt 800 bis 1000 junge und jung gebliebene Besucher bis in den frühen Morgen. „Das DJ-Team um Tim Scholz wird den Gästen dazu musikalisch einheizen“, verspricht Carapinha Hesse. Der Eintritt zur Scheunenfete ist frei.

Weiter geht es dann am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr mit einem Frühkonzert der Musikfreunde der Gemeinschaft Stuhr. Zusätzlich wird eine Blumentombola zum Muttertag angeboten. Die Freiwillige Feuerwehr Stuhr wird auf dem Gutsgelände mit ihrem Lehrwagen Einblicke in ihre Arbeit geben. Mittags gibt es traditionell Erbsensuppe und ab 15 Uhr wieder Kaffee und Kuchen – diesmal vom Sparclub. Ab 15.30 Uhr zeigt das Puppentheater Villa Kunterbunt das Stück "Die Schatzsuche“. Der Markt schließt am Sonntag um 18 Uhr.

An beiden Tagen sind laut Carapinha Hesse ebenfalls Marktbezieher mit Kinderkarussell, Eiswagen, Pfeilwurfstand, Losbude, Wurstbude sowie Schießbude auf dem Gelände des Guts vertreten. Die Organisatoren bitten Besucher und Flohmarktbezieher, ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Varreler Feld abzustellen.