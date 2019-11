In einem kurzen Statement wies Patric Rasche (stehend) auf die vielfältigen Möglichkeiten einer Ausbildung im Handwerk hin. (Michael Braunschädel)

„Ein Job ist nicht nur ein Job, sondern ein Beruf – und im besten Fall ist er sogar Berufung!“ Mit diesem Statement hat Patric Rasche (stellvertretender Vorsitzender der Kreishandwerkerschaft Diepholz/Nienburg) am Dienstag im Rathaus Stuhr eine Bresche für eine Ausbildung im Handwerk geschlagen. Im Zuge der Aktion der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Stuhr Nicole Feldmann-Paske und des Fördervereins des Brinkumer Treffpunktes Sie(h) da haben sich 70 Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum, der Lise-Meitner-Schule Moordeich und der Fachoberschule Diepholz dort über die verschiedenen Möglichkeiten einer beruflichen Karriere informiert und von Praktikern aufgezeigt bekommen, was die Berufe spannend und interessant macht.

Gut 80 Prozent der Schulabgänger in Deutschland wissen nicht, was sie mit ihrem weiteren Leben anfangen sollen. Weiter zur Schule gehen? Studieren? FSJ? Ausbildung? Reisen und die Welt kennenlernen? Den jungen Menschen stehen heute so viele Wege offen, wie noch keiner Generation vor ihnen. Als Ansprechpartner und Orientierungshelfer standen den interessierten Schülern drei Frauen in typischen Männerberufen und ein Mann in einem klassischen Frauenberuf gegenüber.

An vier Thementischen konnte sich der künftige Berufsnachwuchs über Chancen und Möglichkeiten der unterschiedlichen Fachrichtungen informieren. Ein triales Studium im Handwerk dürfte für alle interessant sein, die sich auf der einen Seite für einen praktischen Beruf entscheiden, aber auch die Chance ergreifen möchten, sich in ihrem Beruf selbstständig zu machen und eventuell einmal selbst ausbilden wollen. Franziska Niemeyer von der Landbäckerei Bahrenborstel musste für diesen Bereich als ehemalige triale Studentin zum Handwerksmanagement viele Fragen dazu beantworten. Um eine ganz andere Fachrichtung ging es bei Charlott Freuer, die als Anlagenmechanikerin SHK (Sanitär, Heizung, Klimatechnik) aus Delmenhorst in einer Männerdomäne Karriere macht. Wie der Weg von der Gesellin zur selbstständigen Meisterin gelingt, davon berichtete Nicole Rohlfs, Tischlermeisterin und Holztechnikerin mit eigenem Geschäft in Weyhe. Dass Haare stylen nicht nur ein Job, sondern eine Kunst ist, bewies Friseurmeister Halil Yilmaz gleich vor Ort. Ein Schüler nahm gern das Angebot an, während der Gesprächsrunde einen neuen Haarschnitt verpasst zu bekommen.

Bei so viel Praxisbezug blieb es nicht aus, dass so mancher ins Grübeln kam und sich seine Zukunft durchaus auch im Friseurhandwerk (oder einem anderen Beruf mit Handarbeit und Köpfchen) vorstellen konnte. Dabei gehört der Beruf des Kfz-Mechatronikers nach wie vor zu den beliebtesten Ausbildungsberufen bei den Jungs, während die Mädchen sich überwiegend immer noch eher für einen der klassischen Frauenberufe „Friseurin“ oder „Kosmetikerin“ entscheiden. „Dabei ist dem Beruf das Geschlecht völlig egal“, wie Patric Rasche zu Beginn der Veranstaltung deutlich machte. „Entscheidend sind vielmehr die Neigung und die Interessen, die jeder und jede von euch mitbringen.“

Eine gute Orientierung für alle, die zu den 80 Prozent gehören, die zum Ende der Schulzeit noch nicht wissen, was sie einmal werden wollen, ist die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Hannover. Unter www.lehrstellen-radar.de finden Interessierte zahlreiche Tipps und Anregungen für eine berufliche Karriere in einem der 130 zur Verfügung stehenden Handwerksberufen. Allein in Niedersachsen gibt es 19 000 Handwerksbetriebe, die derzeit über 8000 junge Menschen ausbilden und fit für die Zukunft machen, davon 1330 in Betrieben des Landkreises Diepholz. Neben den guten Perspektiven gibt es noch zahlreiche weitere gute Gründe für eine Ausbildung im Handwerk: Handwerk ist vielfältig und bietet für fast jeden den passenden Traumberuf. Handwerk ist modern, Tradition und High-Tech schließen sich nicht aus. Handwerk macht sich bezahlt, öffnet viele Türen.