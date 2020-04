Ein gewachsenes Biotop: Das gewachsene Areal haben Heiko Janßen (links) und Ulf Panten vorgestellt. (Michael Galian)

Weyhe. Die Gemeinde tut etwas für ihre Kröten. Mit der Unterstützung der Weyher Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) und der Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz wurde im Weyher Bruch ein neuer Lebensraum für Kröten, Frösche und Molche geschaffen, um den Amphibien einen entspannten Weg zu ihren Laichgewässern zu sichern. Dazu hat die Gemeinde in Absprache mit dem Nabu und mit Hilfe von Sponsoren landwirtschaftlich genutzte Fläche im südlichen Bereich der Straße am Weyher Bruch erworben, rechts und links des Weges Biotope angelegt.

Diese Laichbiotope wurden nicht nur erfolgreich angenommen, sondern das Setzen von Eimern an den Straßen Im Bruch und Am Weideufer eingestellt. Besonders das nördliche Biotop bot den Tieren einen attraktiven Laichplatz, weil es dort keine Fische als Fressfeinde gab. Die Amphibien zog es daher vom Weyher Bruch über die befahrene Straße – ein gefährliches Unterfangen. Noch immer ragen an den Straßenrändern die Plastikschutzzäune empor, über die sich manch engagierter Naturfreund wundert.

Die dauerhaften Zäune am Weideufer – zuvor waren es mobile Netzzäune – sollen demontiert, der verbleibende Zaun Im Bruch instand gesetzt werden, um eine Möglichkeit der weiteren Entwicklung abzuwarten. So wollen die Verantwortlichen auch weiterhin sicherstellen, dass Frösche und Kröten nicht buchstäblich unter die Räder kommen. Zudem machen Hinweisschilder auf die Situation aufmerksam.

„Zum Glück haben die Kröten mitgespielt“, freute sich der Weyher Umweltbeauftragte Ulf Panten bei einem Rundgang. Durch die Umsiedlung an den wenig befahrenen Weyher Bruch sind die Gefahren beim Überqueren der Straße sehr gering, ein Shuttle-Service ist nicht mehr nötig. Die größeren Gewässer an der Straße Weidufer seien hingegen schon jetzt ein Paradies für Fische und Vögel. Die gesamte Biotopfläche ist damit in diesem Bereich auf 80 000 Quadratmeter gewachsen.

Heute seien noch 1500 Kröten zum Zwecke der Fortpflanzung unterwegs, früher waren es doppelt so viele, erklärte Heiko Janßen vom Nabu. Nach den heißen und trockenen Sommern in den vergangenen Jahren sei die Population der feuchtigkeitsliebenden Kröten und Frösche deutlich zurückgegangen.

Die Straße Böttcherei hingegen habe sich in den vergangenen Jahren aufgrund des Böttcher Moors zu einem Hotspot für die Amphibien entwickelt. In Spitzenzeiten wurden dort mehr als 3000 Tiere pro Saison gezählt, eingesammelt und zu ihren Laichplätzen befördert, darunter auch selten gesehene Kammmolche und Knoblauchkröten.

Eines allerdings sollen die Biotope nicht werden: ein Anziehungspunkt für die Menschen. Deshalb bleibt das Umfeld so natürlich wie möglich. Es gibt weder Wanderwege noch Bänke. Dort sollen sich ausschließlich die Tiere wohlfühlen.