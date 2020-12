Das Stiftungshaus ist ein Herzenswunsch von Ellen und Dierk Jobmann (vorne) sowie Stifterin Eva Müller und Rainer Knebel. (fotos: TAMMO ERNST)

Stuhr-Fahrenhorst. Der Ort strahlt pure Gemütlichkeit aus. Über den langen Flur, vorbei am Büro rechts, dem Sanitärbereich und der Garderobe links geht es hinein in die Wohnküche mit Kochnische und einem langen Esstisch aus naturbelassenem Holz. Dem Aufenthaltsraum mit weißer Bücherwand schließt sich hinter einer Schiebetür der große Tagungsraum mit Holzbalkenkonstruktion und Fensterfront an. Dort fällt der Blick ins Grüne.

Das Stiftungshaus in Fahrenhorst ist seit dem Herbst fertig, allmählich füllt sich die Bibliothek, die eine Art Büchertausch im Ort ermöglichen soll. Ein gespendetes Klavier steht bereit, zahlreiche Stühle und Tische und die technische Ausrüstung für Veranstaltungen auch. „Wir könnten sofort loslegen“, sagt Dierk Jobmann, gemeinsam mit Rainer Knebel Vorstand des Stiftungshauses Fahrenhorst. Ein Geburtsvorbereitungs- und Schwangerschaftsrückbildungskursus hatte in den Räumen bereits stattgefunden – dann funkte Corona dazwischen. Im Sommer dann probte der Kinderchor Lollipops auf der Terrasse des Stiftungshauses. Regelmäßige Treffen kann es derzeit aber nicht geben.

Dabei wird die Liste der Veranstaltungen, die in der Kultur- und Begegnungsstätte ein Zuhause finden sollen, immer länger. „Wir haben einen Katalog voller Ideen“, sagt Ellen Jobmann. Neben neuen Formaten sollen auch die Gruppen des früheren Mehr-Generationen-Hauses (MGH) aus der Fahrenhorster Kapelle in den Neubau an der Turmstraße 13 ziehen. Die langjährigen Besucher vermissen das Zusammensein derzeit schmerzlich, sagt Ellen Jobmann, die öfter angerufen wird, weil etwa Erinnerungen an vergangene Plattdeutsch-Frühstücke wach werden.

Stifterin ist in Projekt involviert

Die Gründung der Stiftung haben Eva Müller und ihr inzwischen verstorbener Ehemann möglich gemacht. Sie hatten eine Summe von mehr als 800 000 Euro zur Verfügung gestellt, um Fahrenhorst einen Ort der Begegnung zu schenken. Lange wollte die 86-Jährige anonym bleiben. Doch bei der Baumpflanzaktion auf dem Gelände des Stiftungshauses im November war sie erstmals öffentlich als Stifterin in Erscheinung getreten (wir berichteten). Ihr sei zunächst nicht wohl bei der Vorstellung gewesen, die Leute im Ort könnten erfahren, dass ihr gesamtes Vermögen in dem Projekt steckt. Doch nachdem die Nachricht nun raus ist, kann sie sich auch im Vordergrund mehr einbringen, aktiver gestalten. Für Eva Müller ist das Gemeinschaftshaus ihr Vermächtnis für den Ort. All ihr Erspartes hätten sie und ihr Mann selbst erarbeitet, sie hatten nie reich geerbt. Stets hätten sie von dem gelebt, was sie auch benötigten. „Für meinen Mann und mich war immer der Gedanke der Nachhaltigkeit wichtig“, sagt Eva Müller, die Sozialarbeiterin von Beruf war. Das Ehepaar war vor 20 Jahren aus Bremen nach Fahrenhorst gezogen. Die ehrenamtliche Initiative um das Ehepaar Jobmann in der Fahrenhorster Kapelle hatte ihm imponiert, fehle es dem Ortsteil doch an kulturellen Angeboten und Infrastruktur. „Das hat mich so begeistert“, sagt Eva Müller.

Das Stiftungshaus liegt im Ortszentrum am Dorfgemeinschaftsplatz, ist barrierefrei zugänglich und soll die Angebotslücke insbesondere für Kleinkinder, ihre Eltern und die Altersgruppe über 65 schließen. Ellen Jobmann und Eva Müller stellen sich zum Beispiel ein monatliches Kino für Kinder und ihre Eltern im Stiftungshaus vor. Sie möchten, dass Nachbarn, die vielleicht noch nie ein Wort am Gartenzaun gewechselt haben, an dem Ort zusammenfinden. Einen Stamm von zwölf Ehrenamtlichen bringt die Stiftung aus der vergangenen Zeit für eigene Veranstaltungen mit. „Die tragende Säule der Stiftung werden irgendwann die Ehrenamtlichen sein“, sagt Dierk Jobmann. Allein Rainer Knebel und das Ehepaar Jobmann haben bisher etwa 2500 ehrenamtliche Stunden in das Vorhaben investiert. Denn seit der Gründung der Stiftung im Dezember 2018 musste der Vorstand erst einmal die Errichtung des Gebäudes in die Hand nehmen. 18 Monate sind zwischen Planung und Fertigstellung vergangen. „Wir hatten sehr gute Anfangsgespräche mit dem Bauamt der Gemeinde Stuhr“, sagt Rainer Knebel. Das Ergebnis sei auch der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit ortsansässigen Firmen zu verdanken. „Ich bin selbst vom Fach. Die Firmen haben sich alle sehr viel Mühe gegeben, faire Preise gemacht und eine super Qualität abgeliefert“, sagt er. Wie berichtet, hatte es vor dem Bau zunächst Konflikte bezüglich des Standortes gegeben, weshalb mit Unterstützung der Gemeinde umgeplant worden war.

Die Stiftung muss laut Dierk Jobmann über ihre Finanzen und Tätigkeiten Rechenschaft ablegen. Die laufenden Kosten will sie decken, indem Vereine und andere Gruppen die Räume anmieten, vor allem aber über Spenden. Konzerte, Erste-Hilfe-Kurse, das plattdeutsche Frühstück und Weiteres sollen das Haus mit Leben füllen. Auch eine Yogalehrerin habe bereits Interesse bekundet, sagt Ellen Jobmann. Fahrdienste für Ältere oder Ausflüge könnten organisiert werden, malt sie sich aus. Dass ausgerechnet ein Ort der Geselligkeit im Corona-Jahr startet, mag zunächst nach einem unglücklichen Umstand klingen. Aber Ellen Jobmann ist sich sicher, dass es der richtige Zeitpunkt ist: „Ich denke, die Leute werden es noch einmal mehr genießen, unter Menschen zu sein. Und das wird hier passieren, in diesen Räumen.“