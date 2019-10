Zum Abschied winkt Heinrich Budelmann denen zu, die er über Jahrzehnte beinahe täglich sah. Nach über 40 Jahren als Zusteller in Seckenhausen geht er in den Ruhestand. (fotos: Penth)

Stuhr-Seckenhausen. Am Montagmorgen blicken sich in Seckenhausen und Neukrug viele Anwohner ständig vor ihren Häusern um. Gisela Eggers ist mit Hündin Chanel schon ein paar Mal Am Kiebitzmoor auf und ab gegangen. Immer Ausschau haltend nach dem gelben Auto. Sie will ihn auf keinen Fall verpassen. Heinrich Budelmann, in der Nachbarschaft nur „HeiBu“ oder „Heini“ genannt, soll jeden Moment in dem Auto vorfahren. Auf seiner letzten Tour nach 43 Jahren als Postzusteller in Seckenhausen.

Die Abschiedsgeschenke der Nachbarn Am Kiebitzmoor und Zum Bruch, die „Heini“ nicht persönlich verabschieden können, hat Hanne Melzer gesammelt. Briefe sind darunter, Pralinen und andere Aufmerksamkeiten. Sie stehen in einem postgelben Karton verpackt auf ihrem Küchentresen. „Tschüss, lieber HeiBu und Danke“ steht auf einer Seite. Hanne Melzers Haus ist eine der festen Stationen auf Heinrich Budelmanns Abschiedstour – der am Morgen allerdings noch völlig ahnungslos war. Die Familie hatte ihn überrascht, um viertel vor neun ging es los. Sein langjähriger Kollege Slawomir Sroka hätte eigentlich frei gehabt, für Heinrich Budelmann aber hat er sich seine schwarz-gelbe Postjacke angezogen und sich hinter das Steuer des Transporters gesetzt, um auf der Budelmann-Stammroute Briefe und Päckchen zu verteilen.

Zum November geht Heinrich Budelmann regulär in Pension, war durch einen Schlaganfall im vergangenen Jahr jedoch plötzlich aus dem Berufsleben ausgeschieden. Der beliebte Postbote muss, da es ihm nun besser geht, gebührend verabschiedet werden, dachten sich seine Söhne Torben und Arne Budelmann sowie Lebensgefährtin Silke Mazzoni-Trapp. Also schickten sie Heinrich Budelmann noch ein letztes Mal auf „Botengang“.

Hanne Melzers Kaffeemaschine röchelt und dampft, belegte Brötchenhälften stehen liebevoll angerichtet auf dem Küchentisch. Das hat Tradition. „Sonnabends hat er auf seiner Tour immer seine Stulle mit rein genommen und hier Kaffee getrunken“, sagt die Seckenhauserin. Heinrich Budelmann und Melzers Ehemann haben lange zusammen Fußball gespielt, ihr Spross ist mit einem der Budelmann-Söhne zur Schule gegangen. „Wir sind alle traurig, dass er aufhört“, sagt sie. Ein leises Quietschen kündigt das Zustellfahrzeug an. Heinrich Budelmann steigt aus und begibt sich mit seiner Gehhilfe zur Haustür. Hündin Chanel kommt ihm entgegen und begrüßt ihn schwanzwedelnd. „Dich kenne ich ja gar nicht so gut wie deinen Vorgänger“, sagt Budelmann und streichelt den Kopf des Collies. Anders als das Klischee es vorgibt war „Heini“ in seinem Zustellbezirk auch bei der Tierwelt äußerst beliebt. Gisela Eggers erinnert sich noch daran, wie verrückt ihr voriger Hund Charlie nach dem Postboten war: „Wenn der Hund ankam, war das ein Erlebnis.“ Für ihn hatte der heute 65-Jährige auch stets Leckerlis in der Tasche. Seit 1977 wohnt Eggers Am Kiebitzmoor, schon immer hat sie ihre Post von „Heini“ bekommen, sagt sie.

Gisela Eggers, Heinrich Budelmann, sein Sohn Arne, Kollege Slawomir Sroka, Lebensgefährtin Silke Mazzoni-Trapp und die Gastgeberin Hanne Melzer sitzen am Tisch und verspeisen die Brötchenhälften. „Als wir in der Schule waren, saß unser Vater immer mit uns am Mittagstisch“, erzählt Arne Budelmann von den Arbeitszeiten des Postboten, die sich im Laufe der Jahre immer weiter verändert haben. Mit dem Fahrrad fuhr Heinrich Budelmann in den Anfangsjahren seine Touren, 32 Kilometer täglich. Die Hauptstraße in Seckenhausen bis nach Brinkum. Einen Teil der Strecke fuhr er mit dem Auto ab, auch Pakete verteilte er per Auto – nur waren es damals bei weitem nicht so viele wie heute. Eine Menge Geschichten haben sich in der Zeit angesammelt. Heinrich Budelmann genoss großes Vertrauen in der Nachbarschaft. So wurde er einmal bei einer Tour aufgefordert, einem Kalb mit auf die Welt zu helfen. Für eine ältere Dame, die nicht mehr gut zu Fuß war, kaufte er Zucker ein; fütterte bei jemandem zu Hause sogar die Fische, wenn er verreist war. Kannte er die Arbeitszeiten des Adressaten, brachte er Pakete einfach zur entsprechenden Zeit vorbei. An einigen Klingelschildern machte der Brinkumer Namensvettern aus. Wie beliebt der Postbote Heinrich Budelmann war, ist an diesem 28. Oktober in der gesamten Nachbarschaft zu sehen. Einige haben selbst gestaltete Schilder mit Abschiedsgrüßen hinterlassen, an manchen Briefkästen baumelt eine kleine Aufmerksamkeit. Per Flyer waren die Anwohner Tage vorher über die Abschiedstour „ihres“ Postboten informiert worden.

„Das wird ein langer Tag heute“, sagt Heinrich Budelmanns Lebensgefährtin. Auch als der im Brinkumer SV aktive Bald-Pensionär aus dem Haus kommt, eilen aus der Nachbarschaft noch Menschen vorbei, die sich von ihm verabschieden wollen. Eine Frau in Laufschuhen und Sportkleidung umarmt ihn noch einmal kurz.

Nächster Halt auf der Strecke ist Am Fuchsberg in Neukrug, das Heinrich Budelmann vor 34 Jahren dazubekommen hat. Im Vorgarten von Ursula Grabs, direkt am örtlichen Briefkasten, weht von weitem sichtbar ein Banner, auf dem „Danke Heini“ steht. Per Nachrichtendienst Whatsapp bekommt die Nachbarschaft einen Statusbericht übermittelt, wo sich das gelbe Postauto gerade befindet. Ein Dutzend Menschen lauern inzwischen hinter einem Baum vor der Einfahrt, bis der Transporter in die Straße einbiegt. Heinrich Budelmann schaut aus dem Fenster und lächelt breit. „Das hätte ich gern jeden Tag gehabt“, sagt er. Herzliche Umarmungen folgen, Heinrich Budelmann schüttelt Hände. „So einen gibt es kein zweites Mal. Er hatte nie schlechte Laune und kannte die Familiengeschichte von Haus zu Haus“, sagt Ursula Grabs. Einen großen Präsentkorb gibt es zum Dank für Heinrich Budelmann, der anfangs noch die Postsäcke in die Milchkammer des Grundstücks von Ursula Grabs brachte, die Briefe dort sortierte und sie dann per Fahrrad verteilte. „Ich wollt' erst gar nicht“, sagt Budelmann über die Überraschung. Davon ist nichts mehr zu merken.