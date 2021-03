Am Freitag wäre es mit der Komödie "Bella Italia" mit Kay Kruppa (l.) und Frank Pinkus losgegangen. Das Weyher Theater hat inzwischen einen neuen Termin für das Stück und ein weiteres verkündet. (Oliver Berghausen)

Weyhe. Der Lockdown ist noch immer Alltag. Die lang anhaltende Situation erschwert konkrete Planungen für das Weyher Theater wie auch für die meisten anderen Kultureinrichtungen und sind mitunter gar nicht möglich, teilt Theatersprecher Marc Gelhart mit: „Da jedoch die laufende Spielzeit zumindest zeitlich weiter voranschreitet, haben sich die Verantwortlichen von Niedersachsens größtem Privattheater schweren Herzens dazu durchgerungen, mit 'Bella Italia' und 'Männer allein zu Haus' zwei Produktionen der Saison 2020/2021 in die darauffolgende Spielzeit zu verlegen.“ Hoffnung allerdings liegt auf dem Sommer. Dann könnte das Schauspiel auf dem Kirchweyher Marktplatz sichtbar werden.

„Wir haben im Moment nicht die leiseste Ahnung, ab wann und unter welchen Umständen wir wieder durchstarten dürfen“, sagt Gelhart, „und bevor wir Zuschauer, die sich wie wir schon lange auf diese Stücke freuen, aufgrund von Abstandsgeboten und terminlichen Problemen vertrösten müssen, planen wir lieber gleich für einen späteren Zeitpunkt.“

An diesem Freitag hätte es losgehen sollen mit der musikalischen Komödie „Bella Italia“ von Antonio Fratelli. Da wäre die Premiere gewesen. Sie erzählt die Geschichte des selbsternannten Dorfmachos Mario, der sich in dem kleinen italienischen Dorf Amoregrande für ziemlich unwiderstehlich hält – bis seltsame Ereignisse sein Selbstbild ins Wanken bringen. Begleitet würde das Stück von live gesungenen italienischen Hits wie „Azzurro“, „Gloria“, „Felicita“ oder „Se bastasse una canzone“. Das Weyher Theater kündigt dafür nun einen neuen Termin an. Die Inszenierung von Frank Pinkus, der neben Antje Klattenhoff, Kay Kruppa, Stephanie Liebl und weiteren auch mitspielt, soll auf den 28. Januar 2022 verschoben werden.

Das betrifft auch die Komödie „Männer allein zu Haus“ von Mats Krämer – „und das schon zum zweiten Mal“, sagt Gelhart. Schon zum Ende der vergangenen Saison hätte die Geschichte des Piloten Jan gespielt werden sollen, der mit vier Freunden in einem Ferienhaus in Burhave in seinen 40. Geburtstag feiert und dabei von einer verrückten Situation in die nächste schlittert. „Stattdessen feiern die urkomischen und skurrilen Erlebnisse nun am 13. Mai 2022 Premiere“. Mit Marc Gelhart, Christian Hamann, Thorsten Hamer, Marco Linke und Markus Weise steht dann ein reines Männerensemble auf der Bühne – wie schon bei den unvergessenen Komödien „Kerle, Kerle“ oder „Männerparadies“.

Als drittes verschoben werden soll nun auch „Kein Schwein ruft mich an“ aus der Reihe Weyher Theater Extra. Ab dem 29. März hätte der Liederabend mit Marco Linke, der dabei Songs von den Comedian Harmonists oder auch Schlager im Programm hat, auf dem Plan stehen sollen. Ein neuer Termin ist noch nicht angekündigt.

Noch im Plan allerdings steht das Stück „Sonne, Sand und Sylt“, das ab dem 2. Juli auf dem Kirchweyher Marktplatz gezeigt werden soll. Die Outdoor-Veranstaltung ist nicht das Produkt der Corona-Pandemie, sondern war sowieso geplant, so Gelhart. 1000 Gäste pro Vorstellung sind vorgesehen. Eine gewisse Mindestanzahl müsse dabei erreicht werden oder eben eine entsprechende Anzahl an Vorstellungen, damit es sich lohnt, erklärt der Sprecher.

Die Abonnenten und Kartenbesitzer für die beiden nun verschobenen Stücke werden vom Weyher Theater direkt angeschrieben und erhalten Informationen zu den Ersatzterminen. Zudem gibt es regelmäßige Updates auf Facebook und Instagram sowie auf www.weyhertheater.de.