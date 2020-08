Axel und David Zehle (von links) betreiben zusammen die Bienerei und das Honigstudio mit Hauptsitz in Weyhe. (Die Bienerei)

Weyhe/Waiblingen. Einer im Norden, einer im Süden: Das ist die Aufteilung, die die beiden Brüder David und Axel Zehle gewählt haben. Ihre gemeinsame Welt ist die der Bienen und des Honigs. David Zehle ist den kleinen, fleißigen Insekten schon im Jahr 2012 verfallen, sein Bruder folgte dann 2018 – es ist auch das Jahr, in dem die Idee entstanden ist, Bienenpatenschaften zu vergeben. 2019 gründeten die Zehle-Brüder die Bienerei mit Sitz in Weyhe und Waiblingen, um ihre in Deutschland nach eigener Auskunft bislang in Deutschland einzigartige Idee in die Tat umzusetzen. Ihre Bienerei verbinden sie dabei auch mit ihrem Honigstudio, das seinen Hauptsitz ebenfalls in Weyhe hat.

Honig, erzählt David Zehle im Videokonferenz-Gespräch mit dem WESER-KURIER, gibt es viel auf dem heimischen Markt, die Regale in den Verbrauchermärkten sind stets gut gefüllt. Der Haken dabei: Die Herkunft sei vielfach unklar. Schon seit Jahren überschwemmt zum Beispiel Honig aus Südostasien den Markt. Wie der erzeugt wird und ob Pestizide zum Einsatz gekommen sind, die sich im Honig und somit in der Nahrungskette wiederfinden, ist oft unbekannt.

Das alles kommt für David und Axel Zehle überhaupt nicht infrage. Bienen, Produktion und schließlich der Honig: Dafür gibt es ein Bioland-Zertifikat, das jedes Jahr erneuert werden muss. Somit werde laut den beiden sichergestellt, dass sie regionale Produkte ohne den Einsatz von Giftstoffen erzeugen. Der Schwerpunkt aller Aktivitäten liegt dabei im Norden – David Zehle beimkert zurzeit weit mehr als 100 Bienenvölker, sein Bruder Axel fünf. Dafür kümmert sich letzterer in erster Linie um das Kundengeschäft.

Mit ihrem Honigstudio bringen die Brüder unter der gleichnamigen Internetadresse unter www.honigstudio.de ihre Produkte an die Endkunden. Die Klassiker dabei sind Raps- oder Akazienhonig. Aber auch ungewöhnliche Kreationen wie Kakao-Minze in Frühlingsblütenhonig oder Walnüsse in Akazienhonig bieten die Brüder dort an.

Einen Schritt weiter in Richtung Netzwerkbildung und sozialer Verantwortung gehen Axel und David Zehle noch mit ihrem zweiten Projekt, der Bienerei. Im Internet können Firmen, Privatpersonen oder auch Institutionen unter www.bienerei.com Bienenpatenschaften übernehmen. Damit verfolgen Axel und David Zehle gleich zwei Ziele: In der Region können noch mehr Honigbienen sesshaft werden und vor allem die Unternehmen kommen ihrer sozialen Verantwortung beziehungsweise der für ihren jeweiligen Standort nach. „Das ist eine klassische Win-Win-Situation“, findet David Zehle.

Auf die Idee, ihre Insektenleidenschaft und den seit einigen Jahren in der Wirtschaft immer wichtiger werdenden Standortfaktor „Corporate Social Reponse“ (CSR) miteinander zu verbinden, sind die Zehles durch intensive Marktbeobachtung gekommen. Dabei kommt ihnen ihr Vorleben zugute – denn David und Axel Zehle kommen aus der Konstruktion. Sie wissen deshalb, wie wichtig es ist, am Standort und darüber hinaus über ein gutes Netzwerk zu verfügen.

So soll es auch im Fall von Bienerei und Honigstudio werden: Axel und David Zehle möchten noch mehr Erzeuger auf der einen sowie Paten und Unternehmen auf der anderen Seite unter ihrem besonderen Dach vereinen. Gerade die Firmen könnten dann zum Beispiel Kunden mit ihrem CSR-Plus einer oder mehrerer Bienenpatenschaften akquirieren. Als sinnliches Erlebnis gibt es nach der Ernte den Honig vom Standort. „Das ist ein Stück geschmeckte Region“, sagt David Zehle.

Befürchtungen, dass sich die Paten auch um ihre Bienenstöcke kümmern müssen, zerstreut Axel Zehle: „Das übernehmen regionale Imker.“ Überhaupt kümmert sich die Bienerei um all das, was mit der Pflege der Bienen und ihrer Stöcke zu tun hat. Zu klären sei anfangs zum Beispiel, ob der zu betreuende Bienenstock auf dem Firmengelände oder an anderer Stelle stehen soll.

Anfangs hatten die Brüder auch Befürchtungen, Firmen könnten mit ihren übernommenen Patenschaften „Greenwashing“ betreiben, also sich umweltfreundlicher darstellen, als sie es vielleicht sind. Diese Befürchtungen haben sich nach Auskunft von Axel Zehle allerdings nicht bestätigt. Im Gegenteil, wie sein Bruder David ergänzt: „Das Interesse an Regionalität ist vorhanden.“ Der Trend gehe ganz klar zu regionalen Netzwerken. „Wir wollen regional“, setzt denn auch noch einmal Axel Zehle nach. Und: „Wir wollen deutschlandweit die Imker stärken.“