Fühlt sich in den Fluren der Grundschule Brinkum wohl: der neue Schulleiter Florian Fallar.

Stuhr-Brinkum. Für die Schüler in Niedersachsen und Bremen geht am Freitag das erste Halbjahr des laufenden Schuljahres zu Ende. Für einen Lehrer in Brinkum war es ein ganz besonderes. Seit vergangenem Sommer ist Florian Fallar Schulleiter der Grundschule im Stuhrer Ortsteil.

„Ich wurde super aufgenommen. Es sind ganz tolle Schüler und ganz tolle Kollegen. Sie helfen mir jeden Tag“, blickt Fallar uneingeschränkt positiv auf sein erstes halbes Jahr in seiner neuen Rolle zurück. Dabei kennt er das Schulumfeld und die Gemeinde schon lange. So ist Fallar in Heiligenrode aufgewachsen und dort auch zur Grundschule gegangen. Später wechselte er dann an die Kooperative Gesamtschule (KGS) in Brinkum. „Ich bin ein Stuhrer Jung“, sagt der 45-Jährige über sich selbst.

Nach der Schule entschied er sich zum Studium für das Grundschullehramt in den Fächern Mathe und Deutsch in Bremen, wo er auch sein Referendariat absolvierte. Ein bisschen wurde ihm der Werdegang schon in die Wiege gelegt, denn Fallars Eltern sind ebenfalls Lehrer, wie er erzählt.

Im Anschluss an sein Studium wollte Fallar aber erst einmal etwas anderes machen. So ging er zur Agentur für Arbeit. Dort half er jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen. „Da war ich nicht nur Lehrer, sondern auch ein bisschen Psychologe und Polizist“, berichtet Fallar, denn so manches Mal waren die Geschichten, die er von seinen Schülern hörte, „harter Tobak“.

Ein Jahr später zog es Florian Fallar zurück an seine alte Wirkungsstätte. An der KGS Brinkum wurde er Lehrer im Haupt- und Realschulzweig. Nach ein paar Jahren übernahm er auch die Leitung des Hauptschulzweiges. Auch diese Aufgabe erfüllte er mehrere Jahre. Danach stand Fallar vor einem Scheideweg: An der KGS, an der er 14 Jahre als Schüler und Lehrer war, bleiben oder etwas Neues versuchen? Nach Gesprächen entschied er sich für die Herausforderung, an die Grundschule nach Brinkum zu gehen.

Dort übernahm der Vater eines Kindes ab dem 1. August 2019 die Leitung von seiner Vorgängerin Jutta Hisgen. „Mich hat die Stelle gereizt“, sagt Fallar rückblickend. Jetzt versucht er „jeden Tag zu überleben“, sagt der neue Schulleiter und lacht. „An einer großen Schule hat man immer einen Chef, einen, der nochmal drüberguckt“, sagt Fallar über die einschneidendste Veränderung im Vergleich zu seiner vorigen Position an der KGS. Er habe aber den Vorteil, dass er die Gemeinde und auch einige Eltern durch sein Leben und Wirken in der Region bereits kenne.

17 Klassen und 345 Schüler

Und die Grundschule in Brinkum ist schon eine Herausforderung für sich. Mit 17 Klassen und aktuell 345 Schülern sei es mit die „größte Grundschule, die sich das Land Niedersachsen rechtlich vorstellen kann“, erklärt Fallar. Prozesse, wie die Stundenplangestaltung bekommen dabei einen ganz anderen Charakter als an kleineren Schulen. „Ich bin Mathematiker, so etwas reizt mich schon“, gibt Fallar zu. Hinzu kommen aktuell vermehrt die Anforderungen der Digitalisierung im Schulalltag. Für die Grundschule heißt das zum Beispiel die Umrüstung von Klassenräumen mit Mitteln aus dem Digitalpakt auf Grundlage des Medienentwicklungsplans der Gemeinde, berichtet Fallar, der mittlerweile in Seckenhausen wohnt.

Stichwort Digitalisierung: Florian Fallar interessiert sich selbst ebenfalls für das Programmieren. So hat er bereits in seiner Zeit an der KGS das dortige Lego-Roboter-Team unterstützt. Ähnliches könne er sich nun auch für die Grundschule vorstellen – inklusive einer Kooperation. „Wir müssen schauen, wie es in den Ganztag passt“, sagt Fallar. Eine weitere Idee zum Bereich Integration ist Fallar vor Kurzem ins Büro geflattert. Eine Mutter brachte einen ganzen Satz von kleinen Landesflaggen vorbei. Das brachte den neuen Schulleiter auf die Idee, im Textilunterricht die Flaggen der Heimatländer der Schüler zu erstellen. Immerhin werden in Brinkum Kinder aus vielen Nationen unterrichtet, so Fallar. „Brinkum ist eine tolle Klientel“, findet er und fügt an: „Die Ausstattung der Schule ist echt super.“

Bei allen angedachten Veränderungen setzt Florian Fallar immer auf die Unterstützung seiner Kolleginnen. „Ich bin ein Teamplayer“, sagt er. Außerdem hat er aber auch eine besondere Rolle inne. Denn immerhin ist er der einzige Mann im Kollegium. Das sei vor allem auch für die Schüler gut, sagt Fallar. „Einige brauchen das“, hat er in seinen ersten Monaten an der Grundschule beobachtet.