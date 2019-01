Schwere Kollision

Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall in Diepholz

In Diepholz ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Auto kollidierten frontral miteinander. Ein Mann starb noch an der Unfallstelle.