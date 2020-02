Hauke Henkel lieferte bei dem Konzert im Spielraum Seckenhausen Pop mit Klavier, Beats und Gesang. (Braunschädel)

Stuhr-Seckenhausen. Sie sind ein ungleiches Duo und passen doch zusammen: Kalmen Rossbreiten und Hauke Henkel haben am Montagabend während ihrer dreitägigen Minitour im Spielraum Seckenhausen ein Konzert gegeben.

Beide traten jeweils als Solokünstler auf. „Hauke macht mehr Pop mit Klavier, Beats und singt“, erläuterte Rossbreiten die unterschiedlichen Stile der beiden, „ich bin rein instrumental, experimenteller und habe nicht so einen klaren Aufbau.“ Dennoch ließen sich die beiden Herangehensweisen auch atmosphärisch gut an einem Abend kombinieren. Für Rossbreiten gab es auch noch einen anderen Grund, weshalb dieses Duo einfach passt: „Weil wir beide Solokünstler und Freunde sind.“ Es war bereits ihre vierte gemeinsame Minitour.

Auch die Bremer Herkunft eint die beiden. Rossbreiten hat dazu noch einen Bezug zu Stuhr: Er ist in Brinkum zur Schule gegangen. Henkel wohnt inzwischen in Frankfurt am Main und war für die kleine Tournee extra aus Hessen angereist. Der Halt im Spielraum kam über den Kontakt mit Theatergruppen-Leiterin Jessica De Vries zustande. „Ich habe für die Theaterstücke auch schon Musik beigesteuert“, verriet Rossbreiten.

Den Beginn machte Henkel mit seinem halb-akustischen Klavier. Bei melancholischen Tönen streichelte er die Tasten zwischenzeitlich schon fast und besang etwa seinen Respekt für Menschen, die sich um andere kümmern. Mit Beats und Melodien untermalte er weitere der selbst gedichteten Lieder, in denen es dann auch durchaus mal schneller zur Sache ging. Für ihn war es gleichzeitig die Release-Show seines neuen Albums „Allein/Verbunden“, aus dem er auch im Spielraum einige Tracks präsentierte.

Auf der anderen Seite der Bühne offenbarte sich ein gänzlich anderes Bild mit Rossbreitens Ausrückung. Im Hintergrund standen zwar E-Bass und E-Gitarre bereit, doch zunächst schloss der Bremer zwei Kassetten- und einen CD-Spieler an sein Mischpult an und spielte langsame, ruhige Melodien ab. Über rund 30 Minuten spielte er drei Stücke vor, die jeweils einen fließenden Übergang zum nächsten hatten. Dabei wandelten die Klänge stets, da er immer wieder neue Zusammenstellungen abrief und vor Ort auch neue Elemente einbrachte.

Das ging im Verlauf mal schon fast ins Psychedelische, dann ins Wilde, dann wieder ins Besinnliche und später auch Humorvolle. So spielte er mit dem E-Bass anfangs leise eine Hintergrundmelodie ein, anschließend mit dem Fingerschlagzeug und der E-Gitarre. Dann mit Rassel und Flötenkopf.

Zum Schluss nutzte er gar eine Glasflasche, um mit dem geriffelten Boden über die Saiten der Instrumente zu fahren und so weitere Geräusche zu erzeugen. Und immer wieder mischte er die Klänge neu zusammen. Soundteppiche nannte er dieses Zusammenspiel verschiedener Klangquellen. Ein wahrlich unkonventionelles und gleichwohl kreatives Konzert.