Es hat einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus im Landkreis Diepholz gegeben. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 90-jährigen Mann aus dem nördlichen Kreisgebiet, wie es heißt. Somit sind bisher insgesamt bereits 27 Menschen im Kreisgebiet verstorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden war.

Außerdem hat der Kreis am Freitag vier Neuinfektionen gemeldet. Mit diesen vier Neuerkrankungen sind derzeit insgesamt 26 Menschen nachweislich am Coronavirus erkrankt. Die Zahl der gesamten bestätigten Covid-19-Fälle im Kreis Diepholz steigt somit auf 446. Aktuell befinden sich außerdem noch 61 Personen in Quarantäne. Dazu zählen nach Angaben des Landkreises sowohl alle bestätigten Erkrankten als auch die ermittelten Kontaktpersonen der Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko. 393 Corona-Patienten haben die Quarantäne bereits verlassen können. Drei Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär in den Kliniken des Landkreises Diepholz behandelt.