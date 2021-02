Zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Montag registriert (Symbolbild). (Matthias Balk/DPA)

Landkreis Diepholz. Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Montag vermeldet. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 78-jährige Frau aus dem nördlichen Kreisgebiet. Sie sei bereits im Januar verstorben, teilt die Verwaltung mit. Insgesamt sind bisher 82 Menschen im Landkreis mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben.

Zudem registrierte der Landkreis am Montag zwölf Neuinfektionen. Gegenwärtig sind somit 86 Kreis-Bewohner nachweislich mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es bisher 4310 bestätigte Corona-Fälle. Ein positiver Corona-Befund wurde unter den Mitarbeitern der Senioreneinrichtung „Haus am Suletal“ in Sulingen festgestellt. Außerdem meldete der Landkreis für die Einrichtungen „Seniorenresidenz am Park“ in Sulingen sowie „Haus am Richtweg“ in Weyhe je einen weiteren Corona-Fall unter den Bewohnern.

Aktuell befinden sich 476 Personen im Landkreis in Quarantäne. 4142 Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, konnten aus dieser wieder entlassen werden. In den Kliniken werden zurzeit 15 Patienten mit Corona-Verdacht oder bestätigter Infektion behandelt. Ein Patient wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Der Inzidenzwert für den Landkreis lag laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt am Montag (Stand 9 Uhr) bei 38,2.