Neu im Team der Bremer Senatskanzlei als Corona-Sonderbeauftragter ist Rainer Zottmann (sitzend), der nun mit der Verwaltung, darunter Christian Dohle (von links), Sprecher des Senats, dem Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Claudia Bogedan (SPD), Senatorin für Kinder und Bildung, zusammenarbeitet. Zottmann wurde in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. (Sina Schuldt/dpa)

Herr Zottmann, in Weyhe kennt man Sie als – mittlerweile – SPD-Fraktionsvorsitzenden aus der Politik, in Bremen kannte man Sie bisher als Direktor der Polizei – inzwischen außer Dienst – nun sind Sie Corona-Beauftragter der Senatskanzlei in der Hansestadt. Was wird jetzt aus Ihrem Ruhestand?

Rainer Zottmann: Meinen Ruhestand habe ich in Absprache mit meiner Familie für einen unbestimmten Zeitraum verschoben. Die Herausforderungen durch die Coronavirus-Welle sind so groß, dass es für mich selbstverständlich war, der Bitte des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte um Unterstützung im Bremer Rathaus nachzukommen.

In erster Linie unterstütze ich die Senatskanzlei bei der Bewältigung der verschiedenen Aufgaben. Die internationalen und nationalen Erfahrungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind in Bremen in konkretes Handeln umzusetzen. Dazu bedarf es der Beratung, der Koordinierung und der Steuerung von Informationen.

Ich habe in den letzten Jahren viel Erfahrung im Umgang mit größeren Einsatzlagen sammeln können. Das waren nicht nur die typischen polizeilichen Einsatzlagen, sondern beispielsweise auch die zur Bewältigung der Schweine- und der Vogelgrippe. Darüber hinaus verfüge ich immer noch – eben aufgrund der gerade eben erst erfolgten Pensionierung – über ein breites Netzwerk in die verschiedene Bereiche der Bremer Verwaltung.

Ich denke, dass Andreas Bovenschulte meine ruhige und unaufgeregte Art schätzt. Dazu kommt mein Erfahrungswissen, meine Vernetzung. Das führt dazu, dass ich Probleme ernst nehme, aber mit Gelassenheit und im Team an den Lösungen arbeite.

Ich nehme wahr, dass die Abläufe in Niedersachen, im Landkreis Diepholz und in der Gemeinde Weyhe gut funktionieren. Unser Bürgermeister Frank Seidel macht eine gute, schnelle und empathische Öffentlichkeitsarbeit. Insofern bedarf es keiner Hilfestellung. Natürlich beraten wir in der Partei, in der Fraktion und im Gemeinderat die Folgen der Corona-Krise. Da kann ich dann auch meine Erfahrungen aus Bremen einbringen. Das wichtigste ist, dass die Krise nicht die Arbeit des Gemeinderates lahm legt.

Ich habe da keinen Zeitdruck. Ich bleibe gerne – und zwar so lange, wie ich gebraucht werde.

Zur Person

Rainer Zottmann

war in den vergangenen Jahren Leiter der Schutzpolizei in Bremen und ab 2016 Leiter der Direktion Einsatz dort. Damit war er, wie er sagt, der operative Chef der Polizei Bremen, dem alle uniformierten Polizisten nachgeordnet waren. Etwa zehn Jahre hat er den Einsatzbereich der Bremer Polizei geleitet. Dazu gehörte die Bewältigung von Großveranstaltungen, Versammlungen, Fußballgeschehen, aber auch der tägliche Dienst der Streifenwagen und des Lagezentrums. Insgesamt war der 63-Jährige 41,5 Jahre Polizist in verschiedenen Funktionen. In Weyhe hat er nach der Wahl Frank Seidels zum Bürgermeister die Funktion des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat übernommen. Die Bremer Senatskanzlei hat ihn nun, wenige Wochen nach Eintritt in den Ruhestand, zum Corona-Sonderbeauftragten gemacht.