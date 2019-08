Thomas Niestädt (links) und Michael Eilers vom Kickers-Vorstand packen drinnen im 500-Quadratmeter-Zelt, dem größten in der Brinkumer Schützenfest-Historie, mit an. (Janina Rahn)

Stuhr-Brinkum. Das vergilbte Gras auf dem Schützenplatz Brinkum an der Bassumer Straße 59 hat von Weitem ein bisschen was von Sandfläche, von Strand. Hier soll eigentlich ab diesem Freitag die größte Open-Air-Fete steigen, die Brinkum jemals erlebt hat. Mallorca-Feeling, Ballermann-Stimmung, Strand-Atmosphäre auf etwa 6750 Quadratmetern eben. Aber die Kickers For Help als Organisatoren der ersten „Brinkumer 3-Days“ ließ eines umdenken: der Wetterbericht. Der mögliche Regen am Wochenende brachte die etwa 20 Ehrenamtlichen, die zusammen mit dem Brinkumer Schützenverein das dreitägige Riesen-Event veranstalten, dazu, die Bühne jetzt doch nach drinnen ins 25 mal 20 Meter große Partyzelt zu verlegen. „Vor zwei Tagen haben wir uns dazu entschieden“, verrät Kickers-Vorsitzender Michael Eilers.

Auch anderweitig wurde umdisponiert. So wurde schnell zusätzlich noch eine gigantische Iglu-Konstruktion beschafft, rund 7,5 Meter hoch und mit einem Durchmesser von 17,5 Metern. Das dient aber mitnichten der Abkühlung. Denn in diesem wird der mechanische Rodeo-Stier zum Bullriding stehen. „Den konnten wir die letzten Male nie richtig in Betrieb nehmen, weil es zu feucht war“, erklärt Eilers diesen Schritt für einen trockenen, wenngleich schweißtreibenden Ritt.

Lokalgröße Lenna am Freitagabend und Latinpop-Queen Loona als Stargast bei der Ü30-Party am Sonnabend als Höhepunkt der ganzen Sause werden folglich überdacht auftreten. Eilers spricht dennoch von „Teil-Open-Air“. Er führt aus: „Es wird keiner im Zelt eingepfercht. Wir öffnen dann die vordere Wand, damit es offen ist und damit sich draußen alles andere abspielen kann.“ Nur die sieben mal fünf Meter messende Bühne könne selbstverständlich auch bei Sonnenschein nicht mehr vor das Zelt bewegt werden.

Davor und auf dem restlichen Areal würde Eilers gern möglichst viele Besucher sehen: „1000 wären ein Traum.“ Sein Stellvertreter Thomas Niestädt ist sich sicher: „Viele werden spontan an die Abendkasse kommen – wenn das Wetter stimmt.“

Definitiv unter freiem Himmel wird derweil für den guten Zweck gekickt: Das Benefiz-Kleinfeldturnier mit 20 Teams – eine Mannschaft ist kurzfristig abgesprungen und es kann sich daher noch angemeldet werden – findet auf dem angrenzenden, gerade frisch gekreideten Platz statt, der währenddessen auch über den Eingang an der Süderstraße zu erreichen sein wird. Ansonsten geht es nur am Schützenheim auf das Gelände.

Zur Sache

Eintritt und Ablauf

Karten für die Ü30-Party an diesem Sonnabend, 3. August, ab 20 Uhr mit Loona, DJ-Mambo, Big-Brother-Klaus und Buddy kosten im Vorverkauf sieben Euro. Erhältlich sind die unter anderem bei der Buchhandlung Schüttert am Marktplatz in Kirchweyhe, bei der Fahrschule Garrelfs in Stuhr, beim Hotel Bremer Tor, Syker Straße 4, in Brinkum und bei der Initiative Stars For Kids in Delmenhorst sowie auf www.kickers-for-help.de. Es wird auch eine Abendkasse geben. Der Erlös soll an den Hospizverein Stuhr und Stars For Kids gehen. Der Eintritt an diesem Freitag, 2. August, ab 20 Uhr mit der Stuhrer Band Lenna, ist frei. Das gilt natürlich auch für das Benefiz-Fußballturnier am Sonnabend ab 11 Uhr, ebenso für den Sonntag, 4. August, mit Schützenfest und Kinderprogramm ab 14 Uhr.