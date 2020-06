Starteten eine Plakat-Aktion gegen Rassismus (von links): die Leester KGS-Schüler Pia, Hannah, Franziska und Robin. (Michael Braunschädel)

„Schau nicht weg!“ steht auf einem Plakat an dem Bauzaun vor dem Schuleingang der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste. Auf einem weiteren prangen die Worte „Black lives matter“ – erinnernd an den Todesfall des Afroamerikaners George Floyd vor rund drei Wochen. Mit den Aktion wollen die Schüler der Schülervertretung auf das Thema Rassismus aufmerksam machen.

Traditionell findet sonst an der KGS ein jährlicher Aktionstag gegen Rassismus statt, den die gesamte Schule plant und veranstaltet. „Dieses Jahr im April ist der Aktionstag leider ausgefallen“, sagt Politik- und Deutschlehrerin Julia Doil, die die Schülervertretung seit etwa zwölf Jahren betreut. Dabei wird sie seit dem vergangenen Schuljahr von Geschichts- und Geografielehrer Stefan Küllmer-Timm unterstützt. Da der Aktionstag gegen Rassismus aufgrund der Corona-Krise ausgefallen war, feilt die Schülervertretung nun an alternativen Möglichkeiten, um dennoch ein sichtbares Zeichen gegen Rassismus zu setzen. So ist auch die Plakat-Aktion am Bauzaun vor der Schule entstanden.

Die diesjährige Schülervertretung hat eine Stammbesetzung von rund 30 Schülern, die die fünfte bis zwölfte Klasse besuchen. Es sei ganz wichtig, dass auch jüngere Schüler in der Vertretung dabei sind, erzählt Franziska Lücke. Die 18-Jährige ist seit vier Jahren aktiv bei der Schülervertretung. „Wir bekommen große Unterstützung von unseren Lehrern bei solchen Aktionen. Viele bieten auch in der Unterrichtszeit Zeit für die Projekte an“, sagt sie.

Aktuell hängen die Schüler und auch Lehrer noch weitere Plakate an dem Bauzaun vor dem Schuleingang auf. Doil merkt an, dass sich der Standort des Bauzauns anbiete, weil an der Straße vor dem Schuleingang auch Busse, Passanten und Autos unterwegs sind. Um schnell ein Zeichen gegen Rassismus setzen und Aufmerksamkeit generieren zu können, haben sich die Schüler die Plakat-Aktion überlegt. Die 19-jährige Schülerin Pia Steinke hat alle Schüler per E-Mail aufgerufen, Plakate dafür zu gestalten. „Gleichzeitig suchen wir nach einem Ersatz für den Anti-Rassismus-Tag, eventuell stellen wir online Materialien zur Verfügung oder geben diese an Lehrer“, erklärt sie. Küllmer-Timm ist es wichtig, die Schüler auch in diesem Jahr über das Thema Rassismus aufzuklären. Am Ende des Schuljahres solle der Tag trotz Corona klassenweise nachgeholt werden.

Die Plakat-Aktion soll auch für das Thema sensibilisieren. „Wir haben uns als Schüler überlegt, wie man ein Zeichen gegen Rassismus setzen kann. Wir wollen, dass sich die Leute freiwillig informieren“, sagt die 17-jährige Hannah Thiel. Auch in der Schule gebe es Rassismus, oft auch unbewusst, weil vielen einfach nicht klar sei, wann dieser im Alltag beginne. So würden einige etwa das Wort „Negerkuss“ für die Schaumzucker-Süßigkeit ohne Hintergedanken nutzen, obwohl die Bezeichnung diskriminierend ist.

Den Schülern und Lehrern ist es wichtig, offen mit den Themen Diskriminierung umzugehen und als Schule dem Rassismus entgegenzuwirken. Die Kollegen seien sensibilisiert und haben einen Blick für das Thema. Dies sei oft nicht einfach, sagt Doil und betont, dass gerade im Unterricht oder bei Diskussionen ein Perspektivwechsel oft ein wichtiges Instrument sei. „Eine Lehrkraft muss flexibel reagieren und aufklären, das ist ganz wichtig“, sagt die Lehrerin. Dem stimmt ihr Kollege Stefan Küllmer-Timm zu und betont, dass Aufklärung der Schüler im Unterricht unerlässlich sei. Den Schülern müsse im Detail erklärt werden, warum etwas rassistisch sei. Wenn jemand entsprechende Situationen mitbekommt und nichts dagegen tut, sei er ein Mitläufer – und ein Mitläufer sei ein Mittäter, erklärt er weiter. „Es ist meine Profession als Geschichts- und Geografielehrer, aufzuklären. Würde ich das nicht tun, hätte ich meinen Beruf verfehlt.“

Auch für den 14-jährigen Robin Heimbucher ist klar, dass Alltagsrassismus bekämpft werden muss und dass man andere vor allem mit Argumenten überzeugen kann. Seinen Hauptgrund, um sich aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit einzusetzen, beschreibt der Achtklässler wie folgt: „Ich wollte nicht mehr ruhig sein und konnte nicht mehr nur mit ansehen, was alles passiert.“ Auch die anderen Schüler wollen „der Ungerechtigkeit ein Ende setzen". Hanna betont: „Wir sind alle gleich.“

Ein zentrales Element der Aufklärung sind laut den Schülern persönliche Gespräche. Man müsse mit Menschen ins Gespräch gehen und schauen, was eigentlich hinter dem Verhalten und der Einstellung steckt, oft sei es unreflektiert. Den wenigsten sei tatsächlich bewusst, dass sie sich rassistisch verhalten, erklärt Pia. Die Schule positioniert sich und zeigt „klare Kante gegen das, was passiert“, sagt Doil.

Gerade den Aspekt der Gemeinsamkeit und der Solidarität findet auch Robin extrem wichtig. Schweigen kommt für die Schülervertretung nicht in Frage. Die Schüler wollen nicht nur schulintern, sondern auch übergreifend etwas bewegen. „Wir sind alle pri­vi­le­giert und wollen die Stimmen auch nutzen“, sagt Pia überzeugt. Dennoch gebe es auch Menschen, die „resistent“ seien und sich nichts sagen lassen wollen.

Küllmer-Timm ist sich sicher, dass es eine große Wirkung habe, Rassismus im nahen Umfeld zu bekämpfen. Er legt Wert darauf, den Schülern für ihre Gefühle eine Anlaufstelle zu bieten. „Oft fühlt man sich mit seinen Gefühlen alleine gelassen“, sagt er. Auch durch den Einfluss von Medien bilden sich Schüler ihre Meinungen über Themen wie Rassismus, erklärt er und betont: „Sie müssen wissen, dass sie nicht alleine sind – mit ihrer Meinung und ihrer Wut.“

Ein erster Schritt der Bekämpfung von Rassismus in der Gesellschaft sei, das Wort Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen, wie es die Grünen aktuell fordern. „Dass Rasse im Grundgesetz steht, ist eine Unverschämtheit. Alleine das Wort ist menschenunwürdig“, sagt Robin. Irgendwo müsse man anfangen, erklärt Küllmer-Timm und meint in Bezug auf diese Debatte: „Es gibt keine Rassen, das ist Fakt.“