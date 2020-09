Auf dem Henry-Wetjen-Platz dienen die roten Sitzbänke als Übergangslösung, bevor es dort mit dem Bau losgeht. (Vasil Dinev)

Weyhe. In Weyhe sind nun die Bürger gefragt: In Sachen Ortskernsanierung Leeste macht die Verwaltung in der kommenden Bauausschusssitzung am Dienstag, 29. September, den aktuellen Plan für das Vorhaben zum Thema und zielt dabei auf eine Beteiligung der Bürger, die entsprechende Eingaben dazu machen können sollen. Wie die insgesamt rund 42 Hektar gestaltet werden sollen, hat ein Planungsbüro auf 80 Seiten zusammengefasst, die bis Jahresende öffentlich ausgelegt werden sollen und aktuell online einsehbar sind.

Leeste soll als soziales Zentrum gestärkt werden und sogenannte vorbereitende Untersuchungen als Teil des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) aus dem Jahr 2010 haben inzwischen gezeigt, dass es städtebauliche Missstände „in einem größeren Umfang“ gibt, darunter Gestaltungsmängel und Sanierungsbedarfe an Gebäuden, Leerstände, beschädigte Straßen, schwache Nahversorgung oder auch zu wenig Aufenthaltsqualität, beispielsweise durch zu wenig Begrünung. Dem soll entgegengewirkt werden. „Die Entwicklungsbereiche sind der alte Bahnhof und sein Umfeld, der Leisterplatz und der Henry-Wetjen-Platz“, heißt es dazu im Plan von Ende November 2019 des Hamburger Büros Cappel und Kranzhoff.

Teile des Plans befinden sich in sichtbarer Umsetzung. So ist demnach das neue Augenzentrum am Henry-Wetjen-Platz Ende 2018 eröffnet worden. Alte Gebäude sind bereits abgerissen worden, um Platz zu schaffen für den Neubau einer Bibliothek sowie der Volkshochschule – bisher als Kultur- und Bildungszentrum benannt. Bereits 2012 sind nach zwei Bürgerwerkstätten zum Rahmenplan Ziele erarbeitet worden. Auf dieser Grundlage wie auch nach den vorigen Untersuchungen sind Leitziele entwickelt worden.

Demnach sollen sich Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen schwerpunktmäßig entlang der Leester Straße orientieren. Im Bereich des Bahnhofes soll ein neuer Schwerpunktbereich Einzelhandel und Nahversorgung durch die Ansiedlung eines Famila-Verbrauchermarktes entstehen. Im umliegenden Bereich sollen „städtische Plätze zur Belebung des Ortskerns“ entstehen, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Konkret geht es im Plan schließlich um sechs herausgearbeitete Entwicklungsbereiche. Rund um den Bahnhof geht es unter anderem um den Ausbau der Straßenbahnlinie 8. Die Bushaltestelle dort könnte verlegt und eine Grünfläche mit Außengastronomie angelegt werden. In einem zweiten Bereich, dem Irrgarten, könnte eine Wegeverbindung zur Ladestraße über die Gleise entstehen, um die Anbindung zum Bahnhof zu verbessern. Der ehemalige Lokschuppen und Wasserturm bieten sich für eine kulturelle Nutzung an. Das Gelände der ehemaligen Döhle-Saftfabrik betreffend wurde drittens angeregt, das Verwaltungsgebäude zu erhalten und das gesamte Gebiet wohnbaulich zu entwickeln, heißt es weiter im Plan. Für den Leisterplatz äußerten Bürger den Wunsch, einen Wochenmarkt zu etablieren. Die Platzränder sollten neu bebaut aber auch die dörflichen Strukturen im Blick behalten werden.

Fünftens geht es „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ um Wohnbebauung, zudem liegt ein Schwerpunkt auf dem Bereich Gesundheit. „Dafür hat die Gemeinde in diesem Bereich zwei Grundstücke erworben, die entsprechend entwickelt und vermarktet werden sollen.“ Im Zuge der Schulsanierung soll – sechstens – auch das Außengelände der Kooperativen Gesamtschule neu gestaltet werden und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, heißt es weiter. Im Plan sind für die Sanierung Kosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro angegeben, die sich Bund, Land und Gemeinde zu je einem Drittel teilen.

Die Bürgerbeteiligung am Rahmenplan soll in einer öffentlichen Auslegung bis Jahresende erfolgen. Im Anschluss könnten die zuständigen Gremien im Frühjahr 2021 über die eingegangenen Eingaben beraten und den gegebenenfalls überarbeiteten Rahmenplan beschließen, heißt es in der Beschlussvorlage zur Sitzung.

Die Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt beginnt um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1. Neben der Ortskernsanierung geht es auch um eine Potenzialanalyse der Dachflächen zur Nutzung für Photovoltaikanlagen sowie das Forschungsprojekt „Suburbane Wärmewende“. Die Zahl der Zuhörer wird wegen des Corona-Infektionsschutzes auf 15 beschränkt. Diese müssen sich bis Dienstag, 29. September, 15 Uhr, im Rathaus bei Chantale Klatte unter der Rufnummer 0 42 03 / 7 12 16 oder per E-Mail an klatte@weyhe.de anmelden. Die Teilnahmewünsche werden nach Zeitpunkt des Eingangs berücksichtigt, alle weiteren Interessenten werden auf eine Warteliste und gegebenenfalls über freie Plätze informiert.