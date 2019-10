Der Einbruch muss sich tagsüber ereignet haben (Symbolbild). (Frank Rumpenhorst/DPA)

Stuhr. Schmuck im Gesamtwert von rund 100 000 Euro ist am Mittwoch aus einem Einfamilienhaus in Stuhr gestohlen worden. Der Einbruch ereignete sich tagsüber in einem „Wohngebiet nahe des Biotops“, näher eingegrenzt wird der Tatort von der Polizei allerdings nicht. Es wurde gewaltsam in das Haus eingedrungen. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.